TRIJAEV confirma procesos contra exfuncionarios de Yunes Linares

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, confirmó procedimientos administrativos contra exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Lo anterior ante las irregularidades detectadas en la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia durante dicho bienio, el cual debía quedar en funcionamiento desde el 2018.

"Anteriormente ya se inició el trámite de uno en materia de Responsabilidades Administrativas y otro es de un servidor público que interpuso un juicio en contra del informe individual de Fiscalización Superior y ambos están en trámite", declaró Aguilar Jiménez.

No obstante, negó que hasta el momento haya llegado a esta instancia los expedientes de juicio sobre este tema.

CONTRALORÍA ACTÚA

Cabe recordar que vía transparencia la Contraloría General del Estado dio a conocer que el Sistema Estatal de Videovigilancia enfrenta un juicio ante el TRIJAEV, además de una denuncia penal.

"La Contraloría General del Estado seguía integrando estos expedientes para que finalmente lleguen a este Tribunal, al Área de Responsabilidades administrativas para poder calificar si existe una falta grave en contra de estos servidores públicos", dijo la magistrada al ser cuestionada sobre el tema.

El expediente ante el Tribunal se inició tras cinco años luego de las revisiones hechas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por este proyecto llevado a cabo durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante el 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por faltas graves y diversas irregularidades en el manejo de 350 millones de pesos invertidos en la videovigilancia.

Aguilar Jiménez insistió en que hasta el momento no tienen radicados en este año de manera reciente ninguno de esos expedientes, posiblemente al ser únicamente por la vía penal.

"Imagino que tal vez está todavía el proceso de que lleguen de la Contraloría a este Tribuna, pero en este año no se han recibido".

La presidenta del TRIJAEV abundó que anteriormente ya se inició el trámite de uno en materia de Responsabilidades Administrativas y otro de un servidor público que interpuso un juicio en contra del informe individual de Fiscalización Superior y ambos están en trámite.

"Nosotros los estamos verificando, ya se está trabajando, están en la sala centro de este Tribunal y quiero decirles que tengan la plena confianza que se está actuando conforme al total derecho, conforme a la legalidad y si las personas en el caso de expedientes de responsabilidad administrativa se determina que existe esa falta que la ley general prevé como grave, se va a actuar con forma de derecho, se van a imponer las sanciones que resulten pertinentes".





CELEBRA RESPALDO DE LA SCJN

En otro tema, Aguilar Jiménez afirmó a que a poco más de un año de la puesta en marcha de este tribunal está debidamente consolidado luego de que el miércoles la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que buscaba invalidar las reformas del Congreso de Veracruz que dieron pie a la creación del TRIJAEV.

"El día de ayer la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó esta demanda planteada por el ex magistrado al considerar que no existían elementos para mantenerla vigente, pues el interés de una persona no puede estar por encima del interés público", dijo.

En una conferencia de prensa conjunta con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la magistrada indicó que con ello se logró sobreseer la controversia constitucional 266/2022 promovida por el ex magistrado del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación al verificar toda la información que se había proporcionado levantó esta suspensión, dando finalmente la razón a este Tribunal de que se encontraba formalmente instalado, en funciones y trabajando para la población".

Insistió en que no había motivo alguno para que estuviera dictada una suspensión y que gracias a ello el Tribunal continuó con su trabajo hasta que este miércoles la Corte desechó la controversia.