Trasladan a Winckler a penal federal de Guanajuato

Durante la tarde-noche de ayer sábado se llevó a cabo un operativo especial de seguridad, para realizar el traslado del ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortíz, desde el penal en Pacho Viejo hasta el centro federal penitenciario número 12 en el Estado de Guanajuato.

Luego de que hace tres días fue vinculado a proceso por el delito de tortura, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva por un año, en lo que continúa su proceso, se ordenó su prisión en el penal de Pacho Viejo.

Sin embargo se ordenó su traslado por motivos de seguridad del propio Jorge Winckler, y se llevó a cabo el traslado, ahora a otro centro federal, distinto al del Altiplano.

De acuerdo, con los abogados de Jorge Winckler, dicho traslado obedecería a que ningún juez tenga competencia y "atrasar el proceso porque ha ganado todos los amparos importantes".

Cabe precisar que el ex fiscal del bienio yunista, se le acusa de los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad contra un ex escolta del también ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

De igual forma, es de mencionar, que Winckler Ortíz había obtenido el beneficio de un amparo, para obtener su libertad por el proceso que enfrentaba por desaparición forzada, sin embargo el pasado 16 de febrero, la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Ministerial, cumplimentó una orden de aprehensión en contra del ex funcionario y ahora se le señala como probable responsable del delito de tortura