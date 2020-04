Trasciende maltrato a joven con discapacidad en Villa Cuichapa

Un mensaje difundido a través de redes sociales, puso en alerta a autoridades municipales, ya que en este se expone un presunto caso de violencia hacia un joven discapacitado en la colonia 18 de Marzo de Villa Cuichapa.

Por ello la alcaldesa Victoria Rasgado Pérez a quien en el mensaje le fue solicitado el apoyo, dijo que a través del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) iniciaron las investigaciones correspondientes, para conocer a fondo que situación prevalece en ese lugar.

La usuaria identificada como "Lucy Hernández", fue la encargada de dar a conocer esta situación, solicitando a su vez la intervención de las autoridades.

En el escrito cita nombres de los señores Angela de los Santos Domínguez y Felipe Luría este último cumple una función en la iglesia católica; quienes afirma se encargan de maltratar a un joven discapacitado al cual agreden.

"Hola disculpen sé que está página no es para esto pero quiero que me ayuden que llegue a los oídos de la alcaldesa de Villa Cuichapa que la señora Angela de los Santos Domínguez y Felipe Luría maltratan a un persona discapacitada lo golpea y nadie ase nada como recibe ayuda del señor Jorge de los Santos sin saber que el podré muchacho recibe maltrato y no es la primera vez como su madre falleció quedo con esa señora si es que se le puede llamar así según son católicos eso ha de ser lo que les enseñan a maltratar un muchacho indefenso que no se puede defender vayan a verlo esto no es mentira y Felipe quítate esa sotana que hasta ofendes a dios con lo que haces ojala fueran a verlo para qué. Vean que no es mentira", se lee en el mensaje.

Ahora las autoridades competentes al intervenir se encargarán de investigar y corroborar que efectivamente se este presentando algún caso de violencia, de ser así determinarán que pasará con la víctima.