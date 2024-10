Trasciende lista de diputaciones plurinominales en el Congreso de Veracruz

Ha comenzado a circular el anteproyecto que aprobará el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para repartir las 20 diputaciones plurinominales en el Congreso local.

Conforme a la información que trascendido, 9 serían para el partido Morena; 4 para el PAN; 2 para el PRI, 2 para el PVEM, 2 para MC y sólo una para el PT.

En ese sentido, por parte de Morena los próximos diputados locales por la vía plurinominal serían: Ivonne Durán López, Diego Castañeda Aburto, Marlén Guadalupe Hernández Castillo, Alejandro Porras Marín, Victoria Gutiérrez Pérez, José Reveriano Marín Hernández, Astrid Sánchez Moguel, Omar Edmundo Blanco Martínez y Valeria Méndez Moctezuma.

Por parte del Partido Acción Nacional entrarían Luz Alicia Delfín Rodríguez, Fernando Yunes Márquez, Montserrat Ortega Ruiz y Enrique Cambranis Torres.

Mientras que por el PRI sólo alcanzaría 2 plurinominales que serían para Ana Rosa Valdés Salazar y Héctor Yunes Landa.

Por el Partido Verde Ecologista de México serán diputados Estefanía Bastida Cuevas y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

En el caso de Movimiento Ciudadano los plurinominales serán Adrián Ávila Estrada y María Eleva Córdova Molina.

Finalmente en el caso del Partido del Trabajo, sólo alcanzará una diputación plurinominal, que será para la ex alcaldesa de Xalapa, ex priísta y ex militante de Redes Sociales Progresistas, Elizabeth Morales García.