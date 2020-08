Tras voraz incendio, clausuran la empresa Ceisa en Cosoleacaque

Este lunes por la mañana fueron colocados los sellos de Protección Civil Cosoleacaque de suspensión temporal de actividades en la empresa de Comunicación y Electrónica Industrial SA de CV, CEISA o CETRIS, luego del voraz incendio registrado el pasado 01 de agosto que consumió más de media hectárea, además del daño al medio ambiente por la quema de sustancias peligrosas.

Al respecto el director de Protección Civil, Fidel Arrazola Sánchez declaró que la empresa no tuvo el equipo para atender un siniestro de tal magnitud, inclusive sus extintores estaban caducos, su pipa no correspondía, es decir no contaba con los requerimientos de PC, ni de Ecología y Medio Ambiente.

Detalló que la corporación que representa ingreso cerca de la 19:50 horas del sábado, tras la preocupación de los vecinos de colonias aledañas por la lumbre que se lograba ver a grandes distancias y fue alrededor de las 00:00 horas cuando quedo totalmente controlado y se retiraron de las instalaciones.

Arrazola Sánchez explicó que tras la colocación de los sellos, la empresa tendrá tres días hábiles para apersonarse en el Ayuntamiento de Cosoleacaque con los documentos que le requieren para que puedan iniciar de nuevo operaciones.

Es importante recordar que para sofocar el 90% del incendio de lo que se dijo era chapo y llantas, se ocuparon cerca de 450 litros de espuma AFFF de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas, por lo que además de protección Civil Estatal fue necesaria la colaboración de los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos.