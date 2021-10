"Una alerta de este género siempre preocupa porque confirma la violencia que se ha recrudecido en nuestro estado y que hace que las comunidades y las familias sufran, porque se sienten afectados en su integridad, en su vida, en su paz, en su tranquilidad", expresó.

El sacerdote mencionó que se desea que las autoridades de seguridad pública manejen las estrategias adecuadas para poder procurar la seguridad a los ciudadanos.

Por otra parte, agregó, también se debe trabajar en las raíces del problema, con una educación que prevenga contra todo tipo de violencia contra todas las personas.

Destacó que en los menores se debe fomentar una cultura de la paz y la no violencia, porque hoy la violencia se expresa incluso en cierto tipo de música y expresiones que se tildan de artísticas y no lo son, porque el verdadero arte debe fomentar la belleza y la paz y la unión entre todos, no la violencia ni la agresión, de lo contrario no se podrá erradicar la violencia de la sociedad.

Cabe recordar que la solicitud para la tercera alerta de género fue presentada por el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli AC, el Instituto de Derechos Humanos y Democracia AC y Justicia Derechos Humanos y Género AC.