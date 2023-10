Tras protestas, Instituto Tecnológico Superior de Zongolica reanuda actividades

A un mes de que alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ) iniciaran con la toma de planteles, este jueves comenzó la apertura de algunos de los campus, entre ellos el de Zongolica, para reanudar las clases.

Aunque el miércoles abrió el Campus Zongolica, no se tuvieron clases debido a que muchos maestros no acudieron, pues no recibieron el aviso a tiempo.

Protestas en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

Como se recordará, aunque había sido enviado un maestro para asumir las funciones de dirección, al no tener el nombramiento de director no tenía la facultad de tomar decisiones para dar respuesta a la inconformidad de los jóvenes, por lo que estos bloquearon por segunda ocasión la entrada al municipio el pasado 27 de septiembre.

Sin embargo, al no acudir nadie a dialogar con ellos, viajaron a Xalapa para manifestarse y ahí fueron atendidos por las autoridades, con las cuales se llegó a varios acuerdos, entre ellos que el maestro Omar Romero Sandoval, quien había sido nombrado como enlace, recibiría el nombramiento de director.

Cabe mencionar que aunque en el caso de este plantel se reanudaron clases este jueves, algunas oficinas permanecieron cerradas con sellos, ya que contienen material de la institución que se espera sea revisado para la auditoría que demandaron los alumnos.

En el caso de la Unidad Académica de Nogales, esta abrirá este viernes, en tanto que las de Tezonapa y Cuichapa siguen cerradas, pero se espera que en los próximos días se reúna con los alumnos abran también para reanudar actividades.

En el caso de Tehuipango, se espera que el director haga el contrato de energía eléctrica para que por fin puedan tener el servicio, pues el vecino que prestaba la luz ya les retiró totalmente esa ayuda.

Los alumnos esperan que el director llegue con su gente de confianza y se destituya a maestros que conformaban la directiva con Pompeyo Quechulpa, principalmente un venozolano de apellido Purroy y la contadora Gloria y "que esté muy atento a lo que le van a entregar".