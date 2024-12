Tras muerte de Benito Aguas, evidencian carencias en el Hospital IMSS Bienestar en Zongolica

La situación de carencias que hay en el Hospital del IMSS Bienestar en Zongolica y que se evidenció con el reciente atentado al diputado federal Benito Aguas Atlahua no es algo nuevo, pues ha sido motivo de quejas constantes y hasta manifestaciones, señaló Celso Nopaltecatl Xalamihua, representante en Zongolica de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC).

"Siempre nos hemos venido manifestando por esa situación, ahora desafortunadamente pasó esto con el diputado, pero lo traen y no hay equipo, no hay medicamentos, no hay especialistas", expuso.

El otro detalle, remarcó, es cuando lo trasladan desde su comunidad a la cabecera y también de Zongolica a Orizaba, pues los caminos están en pésimas condiciones.

Consideró que debido a la emergencia lo tuvieron que trasladar para que lo atendieran en un hospital en donde hubiera equipo, pero al trasladarlo igual los golpes, baches y todo eso, también lo afectó.

Nopaltecatl Xalamihua destacó que aunque este caso fue muy sonado, la realidad es que es mucha gente padece la misma situación de llegar a ese nosocomio y encontrar que no hay médicos o equipo o medicamentos.

Indicó que si a un diputado le tocó vivir eso, es fácil imaginar lo que vive el resto de las personas de la región, cuando muchos no tienen ni posibilidades de ser trasladados a otro hospital o clínica para atenderse.

"Ese es un claro ejemplo de la situación que estamos viviendo. Se habla mucho de derechos de los indígenas, pero solamente es en papeles y lo único que queremos es que se haga realidad", apuntó.

Hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que fijen sus ojos en Zongolica y ojalá en el caso de la salud se atiendan las carencias que hay, lo mismo que en seguridad y caminos.

Recordó que los gobernantes para eso están, para mejorar las condiciones de la población en la sierra de Zongolica.