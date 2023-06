Tras la sombra de la violencia en Veracruz, padres desaparecidos y familias que no se rinden

Con el fin de recordar a esos padres que están ausentes no por su voluntad, sino porque fueron víctimas de la violencia que prevalece en el estado y la región desde hace años, en la página del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba se subieron 32 imágenes de esos hombres, a los cuales sus familias continúan buscando.

"Papá, mi primer héroe y el más grande amor, desde que tu no estás ya nada es igual, las risas se volvieron llanto, la felicidad se volvió tristeza. Sólo le pido a Dios me conceda un milagro, sí, el volverte a ver una vez más. Te amo mucho", es el mensaje que se repitió en cada caso, agregando la fotografía y el nombre completo de esos padres desaparecidos.

MEMORIAS DE AMOR Y DOLOR: HIJOS QUE RECUERDAN A SUS PADRES DESAPARECIDOS

Miguel Ángel Hernández Guzmán fue visto por última vez en Orizaba un 18 de mayo de 2019. Cuando desapareció tenía 28 años. Su familia no lo ha vuelto a ver. El mismo caso es el de Zito Ángel Zanatta Vidaurri, desaparecido en el 2014 después y de quien a la fecha no se sabe nada.

Este último caso cobró relevancia luego de que en su desaparición estuvieran involucrados policías municipales de Orizaba, por lo cual se detuvo a ocho elementos.

Como a ellos, sus familias siguen buscando a Martín Hores Medina, Jorge Alducin, Francisco Arellano Romero, Gustavo Jiménez Gasca, Luis Alberto Vergara Balderas, Luis Ramírez Ramos, Juan Carlos Ugalde Huerta, Jorge Obet Reyes Hores, Ciro Álvarez Cantor, Juan Carlos Mirón Pérez, Joel Reyes Hores, Ángel Montiel San Pedro y Chrystian Orlano Pérez Flores, entre otros.

Otro mensaje se subió también en las páginas del Colectivo, para recordar a los padres que ya fueron hallados, lamentablemente sin vida.

"Papá, no hay un día que no piense en ti, no hay un momento que no llore por tu partida, sé que aún tenías muchas cosas por vivir, pero Dios te necesitaba a su lado y te llevó con Él, sólo me quedan los recueros y saber que cuando Dios me llame volveremos a estar juntos una vez más".