Tras horas de diálogo, logran acuerdo gobierno estatal y habitantes de Atzompa

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió con los pobladores de este lugar a que se concluirán cuatro muros de contención para luego proceder a las construcciones de las carreteras que solicitan y en marzo programar otras obras, con lo que buscó desactivar la protesta que las personas habían planeado realizar este lunes en Xalapa y la región.

El mandatario, quien era esperado desde las 10:00 horas de este domingo, arribó alrededor de la una de la tarde, aunque previamente llegaron los secretarios de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez; Salud, Roberto Ramos Alor y de la SIOP, Helio Hernández, así como el director de la CAEV, Félix Ladrón de Guevara.

La reunión dio inicio a puerta cerrada en el palacio municipal; sin embargo los pobladores comenzaron a gritar para exigir que se realizara una plática delante de todos, a la vez que mostraban carteles expresando que ya no querían promesas, sino hechos.

Ante ello el gobernador y secretarios, así como el alcalde Armando Pérez de los Santos y el diputado federal Bonifacio Aguilar Linda, salieron a platicar con la gente.

Al dirigirse a los presentes, García Jiménez expresó que son 30 años de rezago los que hay en Veracruz "por culpa de las pasadas administraciones", por lo que las 20 mil comunidades del estado tienen muchas carencias.

No obstante indicó que a partir de este lunes iniciará la construcción de cuatro muros de contención, los cuales se concluirán a más tardar en marzo y a partir de ahí se programarán otras obras, pues para empezar no se puede iniciar la construcción de carreteras si no están los muros listos.

Se comprometió con los habitantes de este municipio a acudir al menos una vez al año para hacer una evaluación de "cómo van las cosas" y también le den a conocer lo que no está bien.

"Yo les pido que no se impacienten tanto, pero que sí lo señalen; ´oiga que aquí faltó´, pues venimos y lo programamos, para eso estamos en contacto directo con el alcalde, que el alcalde nos llama. Pero de acá a marzo tiene que quedar cumplido el tema de los muros, empezamos estos cinco y después programamos los otros", les dijo.

A continuación comentó que subiría con los representantes comunitarios para signar un acuerdo; sin embargo éstos le dijeron que querían expresar sus necesidades, por lo que hasta las 17:30 horas habían pasado 13 de los 42 agentes y subagentes.

Alrededor de las 19:30 horas, el mandatario pudo retirarse del lugar.