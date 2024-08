"No se vale lo que le hicieron a mi mamita": hijo de Blanca Estela Carrera Rosas; familia exige justicia en Orizaba por el feminicidio

Blanca Estela Carrera Rosas de 26 años, fue localizada sin vida en Tenancingo, Puebla





El pequeño Joshua de tan solo nueve años de edad, al igual que el resto de su familia claman justicia a las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para que esclarezcan el feminicidio en agravio de Blanca Estela Carrera Rosas de 26 años de edad, la cual desapareció el 7 de junio en San Pablo del Monte, Tlaxcala y posteriormente sus restos fueron localizados el 18 de julio en una barranca de Tenancingo del Estado de Puebla y cuya identificación se logró en días posteriores, permitiendo con ello que regresara a su tierra natal, la Pluviosilla.

En medio de su inocencia y en compañía de sus primos, Joshua "N", juega y ríe a ratos con su forma de ser abierta, extrovertida y sumamente agradable, canta: "un candadito me voy a poner el que se lo quite va a perder" haciendo caras y gestos para que el resto logre reír y perder el juego; pero en el fondo sabe que los restos mortales de su mamá reposan en el féretro de madera barnizada que acompaña su fotografía y un pequeño arreglo con flores rosadas y moradas, un vaso con agua y su plato con sal, además de los cirios que le dan luz a la joven que le arrebataron la vida de manera violenta.

"Quiero pedir justicia por lo de mi mamá, porque lo que le hicieron esos hombres no se vale y quiero que los que le hicieron eso a mi mamá respondan, porque no se vale que le hagan eso a las mujeres que han estado desaparecidas", fueron las palabras que expresó el menor a las autoridades correspondientes.

De la misma forma, emitió un mensaje para aquellas personas que dañan a las familias con su proceder secuestrando y quitándoles la vida, asegurando que está acción tan reprobable hubiera querido que le pasara a su mamá, por lo que alzo la voz a nombre de las familias de otras mujeres que hoy están desaparecidas.

"¿A ellos (los secuestradores) les gustaría que algún día les pasara lo mismo a su mamá? no, porque eso no se hace, porque es algo malo a veces nos presiona no tener mamá pero yo sé que mi mamá está ahora descansando y exijo justicia por lo que le pasó y también por todas las mujeres que están desaparecidas", exclamó el pequeñito de tan sólo 9 añitos de edad.

Joshua y su hermanita Estela Guadalupe de tan solo cuatro años de edad, quedarán al cuidado de su tía y abuelos maternos con la esperanza de que la muerte de Blanca Estela Carrera Rosas será esclarecida, y las investigaciones permitan dar con el paradero de quienes hoy los dejan en la orfandad.