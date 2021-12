Debido a que a dos años de la pandemia se siguen presentando altas y bajas en las ventas , los comercios no terminan de recuperarse, indicó Nicolás Hernández Méndez , empresario del sector restaurantero .

Consideró que al estar recibiendo ya el refuerzo de la vacuna, se espera que poco a poco las condiciones vayan mejorando el próximo año.

Mencionó que hasta el momento no ha habido estabilidad, hay gente que todavía no confía en salir y en fechas especiales las personas van y hacen compras, pero no siempre se tiene la misma afluencia, incluso por zonas.

Noticia Relacionada Separación de basura ha reducido en 60 % depósitos en relleno sanitario de Orizaba

Comentó que por ejemplo, quienes se encuentran alejados del centro histórico no han rebasado el 40 por ciento de recuperación en comparación a sus ventas antes de la pandemia.

Mencionó que en otros años se resentían las etapas de crisis económica, pero ahora se resiente mucho más.

"Estamos poniendo todo el empeño, pero esta pandemia nos ha servido para mejorar el servicio que se estaba dando", apuntó.

Hernández Méndez refirió que las acciones preventivas que se establecieron para dar el servicio en época de COVID-19 se tradujeron en más higiene y más seguridad para los clientes.

Agregó que aunque hay preocupación por la variante Ómicron y que se pueda dar una nueva oleada a inicios del próximo año, como empresarios se tiene la esperanza de que el 2022 sea mejor.