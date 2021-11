Explicaron que el ingeniero civil Jorge García les dijo que va de parte de una constructora de la ciudad de Xalapa y que este sábado sólo verían el panorama general, harían un levantamiento topográfico y ya el lunes se comenzarían los trabajos en cuanto llegue la maquinaria.

Mencionaron que hablaron con todos y se acordó que se va a quedar una representación mínima en los puntos de los bloqueos y se permitirá el paso sólo este domingo, pero el plantón no se quitará hasta que esté la constructora trabajando, antes no porque no descartan que pueda ser otra mentira del gobierno.

"Los ingenieros dijeron que el lunes llega la maquinaria para empezar a trabajar, entonces vamos a mantener guardia nada más en los puntos de bloqueo. Si el lunes no llega la maquinaria, entonces va a llegar más gente, ya se le aviso a la población y están de acuerdo en que si no llegan las máquinas el lunes entonces llegan más a reforzar los bloqueos", expusieron.

Los manifestantes recordaron que bloquearon la carretera Zongolica-Mixtla el pasado lunes 15 del presente mes y dos días la carretera federal hacia Orizaba y fue debido a esa presión que por fin parece que les están haciendo caso.

Rechazaron que para lograr la llegada de la constructora haya intervenido alguien más, por lo que no quieren "que se pare el cuello ningún funcionario público, que no han servido para nada", como la diputada federal Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, quien en sus redes sociales anunció que los había atendido, "cuando llegó como siempre, con las manos vacías y sin propuestas para dar solución".

Los habitantes advirtieron que si el lunes no llegan las maquinarias y se inician los trabajos, se tomarán las tres entradas a Zongolica y se irá una comisión a Xalapa, aunque confiaron en que eso no pase.

Posteriormente, los pobladores de Zongolica cambiaron nuevamente de opinión, y mencionaron que van a mantener cerrado porque ya los han engañado antes, por lo que mantendrán cerradas las carreteras y si el lunes llega la maquinaria e inician los trabajos, entonces desbloquearán las carreteras.