Tras críticas por aferrarse a cargo, Dorheny García se va de Secretaría del Trabajo de Veracruz

La Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Dorheny García Cayetano, renunció a su cargo para buscar la Segunda Fórmula por el Senado de la República en Veracruz.

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que es cuestión de horas para formalizar la salida de su colaboradora, agradeciéndole por relevar a Guadalupe Argüelles Lozano.

En conferencia de prensa, indicó que debido a ello nombrará a una encargada de despacho dado que le pidió que la renuncia con carácter de irrevocable para buscar la coordinación de defensa del federalismo de MORENA.

RELEVO EN LA SEV

Sobre las llamadas "corcholatas" veracruzanas que no lograron ser nombrados como coordinador de la defensa de la 4T en Veracruz, dijo que en el caso del ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, no volverá a su puesto.

Ante ello, precisó que el actual encargado de despacho, Víctor Emmanuel Vargas, será nombrado como titular de la dependencia hasta el final del sexenio.

Por cuanto hace al caso del ex secretario de Gobierno, Eric Cisneros, dijo que no ha platicado con él, pero su posible regreso al cargo dependerá del su decisión al ser una de sus atribuciones.

García Jiménez agregó que le ha pedido que quienes vuelvan a su encargo ya no busquen nuevas postulaciones de cara a la recta final de su administración, pues "eso no se vale".

Dorheny García renuncia