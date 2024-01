Tras amenaza de envenenamiento de perros, animalistas de Mariano Escobedo piden acciones

Luego de que en redes sociales se difundiera el rumor de que las autoridades de Mariano Escobedo pretendían envenenar a perros callejeros, animalistas se presentaron en el Palacio Municipal para pedir una reunión y pueda iniciarse un programa de trabajo que vea por el bienestar de la población canina.

Lupis Martínez, rescatista, indicó que a través de redes sociales se hizo una publicación en donde una persona informaba que la alcaldesa Guadalupe Durán había dado la instrucción de que se envenenara a los perros que estaban afuera del Palacio.

Pero el presidente del DIF, Luis Ángel Montiel Durán, dispuso que mejor se les atrapara y los fueran "a perder" en otros municipios.

Comentó que ante esas versiones decidió acudir al Palacio Municipal para hablar con las autoridades para ver qué es lo que está ocurriendo, pues como activista ha trabajado mucho en la zona para esterilizar, rescatar, resguardar y promover la adopción de animales maltratados y en abandono.

"Yo sí me sentí con derecho de ir porque he estado trabajando mucho y no me parece justo que en vez de tomar soluciones, las autoridades hagan eso", explicó.

La animalista señaló que pidió una cita con la alcaldesa para que se inicien labores en conjunto para trabajar por los animales, porque matarlos o perderlos no es la solución, sino obligar a la gente o llamarlos a llevar a esterilizar a sus animales.

Indicó que la secretaria de Guadalupe Durán le dijo que sí han hecho ellos campañas, pero en realidad no se sabe de estas actividades e incluso cuando han jornadas de esterilización particulares se les ha pedido a las autoridades que les ayuden a atrapar a la hembras y la respuesta es que no pueden o no tienen los medios, pero ahora sí pudieron atraparlos por la orden del presidente del DIF para llevarlos "a perder".

Comentó que posteriormente le llamó la secretaria para comentarle que la alcaldesa le indicó que hubo quejas porque andaba una perra en celo y el presidente del DIF dio la orden de dispersarlos, pero no se vale que hagan eso, la solución es atrapar a la hembra, resguardarla y esterilizarla.

"Yo estoy exigiendo una cita con la presidenta municipal porque no me quisieron dar una cita en el momento, que conforme fueran llegando, pero la presidenta nunca está. He ido al DIF, nunca encuentro al presidente, he ido al palacio, nunca encuentro a la presidenta", expuso.

Lupis Martínez señaló que, si hay tantos animales en las calles, por qué las autoridades no han hecho trabajo para obligar o pedir a la gente que esterilicen a sus animales y agarrar a los que andan en la calle para esterilizarlos.