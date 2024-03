Transportistas denuncian implementación de taxis colectivos en zona de Orizaba

Mientras el precio de los combustibles no disminuye y los insumos automotrices han elevado su precio, los transportistas afrontan algunas malas prácticas que son toleradas y que les afectan, como es el hecho de los taxis colectivos, indicó Jorge Olguín Barragán, socio de la empresa Choferes y Cobradores (Chyc).

Recordó que aunque esa figura no se encuentra en la ley, sí existe y se da el servicio.

Comentó que anteriormente se veía solo en algunos municipios, como La Perla, Mariano e Ixhuatlancillo, pero ahora hay reportes de que se extiende y aunque Chyc no tiene línea en esas zonas, sigue siendo una mala práctica que afecta a otros concesionarios y es una situación completa también.

Indicó que en el caso de la ciudad de Orizaba se dio el tema de los autobuses Gallo del Ayuntamiento, que finalmente brindaban el servicio a una cuota mínima, aunque actualmente ya no están funcionando.

Reconoció que la gente lo veía como un beneficio al costarles menos que un pasaje normal, pero también no entendían los gastos que tienen que cubrir los concesionarios del transporte, ya que no solo es el combustible y los gastos, sino los seguros.

Indicó que el hecho de no pagar los seguros no da al usuario la tranquilidad de saber que, si le llega a ocurrir un accidente a bordo del autobús, no hay una póliza que respalde y algo que lo ampare.