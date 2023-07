Transporte Gallos, sin permiso en Orizaba, dicen taxistas; ¿Qué harán las autoridades?"

Tras la reunión que sostuvieron taxistas con autoridades del Transporte Público en Xalapa quedó claro que los Gallos no tienen ningún permiso para circular, que infringen la ley y que las autoridades municipales nunca se acercaron para solicitar asesoría o tramitar algo, señaló Jairo Guarneros Sosa, asesor de trabajadores del volante.

Indicó que ya no corresponde a ellos hacer nada más en ese tema, pues son las autoridades las que tendrán que decidir qué es lo que hacen ante esa irregularidad.

Si no se hace nada, expuso, entonces los demás ayuntamientos también podrían buscar alguna modalidad de transporte en sus municipios, aunque eso seguramente originaría un caos.

PIDEN A JUAN MANUEL DIEZ NO DECIR MEDIAS VERDADES NI VICTIMIZARSE

El asesor de los trabajadores del volante puntualizó que debe quedar en claro que los taxistas no están en contra de los ciudadanos ni tampoco del alcalde o la síndico Michel Fragoso, por lo que éste no debe recurrir a medias verdades para manipular a la población y victimizarse.

Comentó que durante su programa de radio el presidente municipal le exigió respeto, asegurando que lo había insultado a él y a la síndica diciéndoles ignorantes, lo cual sí les dijo durante la reunión que tuvieron en palacio municipal, pues ignorante es quien desconoce de algo en específico y el alcalde y la síndica son ignorantes de la Ley del Transporte.

"El sí me faltó al respeto al deslizar que yo hago esto por consigna e involucra al Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, que no lo maneja mi esposa, porque la directora no es mi esposa, pero si lo fuera el asunto tampoco es como lo manejó él, pero yo no me meto en su vida íntima, entonces le pido centrarse en el punto", expresó.

"Si eso al presidente le enoja es su problema, no nuestro. Le exigimos que pare de victimizarse arrogándose el papel e protector de los ciudadanos, porque en la reunión, cuando decía que la ley máxima era la Constitución, le dijimos que en ese sentido el artículo quinto es el derecho al trabajo y él lo ha violentado con los trabajadores por cuenta propia, sacándoles de lo que ellos llaman el centro histórico", apuntó.

Guarneros Sosa indicó que en ese momento ellos mencionaron que también hay normas, a lo que les mencionó que también en materia de transporte público hay normas y ese es el asunto, no quedarse en medias verdades, porque es lamentable que como autoridades hagan eso.

Señaló que si bien el alcalde dice que con el servicio de Gallos no se lucra, eso es otra media verdad, porque desde el momento en que se cobran 5 pesos o un pesos ya es algo lucrativo.

El asesor de taxistas indicó que Diez Francos incluso lo acusó de violencia de género contra la síndico por haberles dicho ignorantes, lo cual está fuera de la verdad porque no dijo que ella sea una mujer ignorante o que por ser mujer es ignorante, "eso sí sería violencia de género".

Puntualizó que no duda que la síndica se una mujer inteligente y que tenga capacidad en muchas cosas, pero es ignorante en materia de transporte público, lo mismo que el alcalde.