Transformar la justicia en México, el reto de la reforma judicial: Irving Hernández (+VIDEO)

El éxito en la elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros en México dependerá, en gran medida, de la ciudadanía. Por primera vez, los votantes asumirán la responsabilidad de evaluar perfiles y definir el rumbo del Poder Judicial.

Irving Hernández Segura, abogado con 15 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF), advierte que más allá del cambio en el proceso de selección, el verdadero reto será que los votantes asuman un rol para que en México exista una justicia independiente y eficiente.

Sostiene que la reforma judicial surgió como una respuesta a los serios problemas que existen, según los índices que posicionan al país con pobre desempeño en materia civil, penal y respeto a los derechos humanos.

Hernández Segura ha desempeñado cargos como Oficial Administrativo, Actuario Judicial y Secretario en diversos Tribunales Colegiados y Unitarios, destacando en materia penal y laboral.

En entrevista para Imagen del Golfo, insiste en que la reforma puede verse como una "herramienta" otorgada por el Congreso federal y la Cámara estatal para que exista una transformación necesaria.

NUEVO ROL

Hernández Segura destaca que ahora los ciudadanos tendrán un nuevo rol; elegir entre los aspirantes a cargos judiciales, lo que ha generado debate entre especialistas y actores políticos.

Cabe señalar que actualmente, los jueces y magistrados de circuito son designados por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado.

En este contexto, el entrevistado considera que la reforma se planteó como una herramienta para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer la rendición de cuentas de los juzgadores ante la ciudadanía.

"Hay un índice de justicia global que coloca a México, de entre 142 países, en el lugar 134 en materia civil, en el 132 en materia penal y en el 95 en respeto a los derechos humanos".

Añade que la reforma también incluye nuevos mecanismos de control, como el Tribunal de Disciplina, encargado de supervisar el desempeño de jueces y magistrados, de ahí la importancia de elegir a los mejores el próximo primero de junio.

"Cuando es por voto popular, lo que pasa es que exponen los perfiles. Esto implica que la ciudadanía también tenga un compromiso fuerte en el sentido de verificar cuáles van a ser los perfiles que pudieran llegar".

CONÓCELES

El entrevistado también enfatiza en que los votantes podrán conocer a los aspirantes a través de la plataforma "Conóceles".

"La ciudadanía será la que tenga que ir a buscar a ver por mi distrito, ¿por quién pudiera yo votar?", explica. Además, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas durante las campañas y en su momento se les podrá pedir cuentas.

"La ciudadanía va a tener la oportunidad de que si el día de mañana ese candidato juzgador no está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña, sí se le podría decir, ´Oye, tú me dijiste que tu idea de la justicia, cuando estabas en campaña, era esta, ¿por qué no lo estás cumpliendo?´", añade.

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

Respecto a la percepción de corrupción en el Poder Judicial, Hernández Segura asegura que, en su experiencia, nunca presenció actos de este tipo.

"Jamás vi un acto de corrupción (en el Poder Judicial Federal), jamás supe de que alguien entregara alguna cantidad de dinero para obtener una sentencia", afirma. Sin embargo, reconoce que la reforma representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana. "El voto popular también es un voto de confianza".

Detalla que el proceso electoral para los cargos judiciales iniciará en abril, con campañas que se extenderán hasta mayo. La votación está programada para el 1 de junio, y los nuevos funcionarios tomarán protesta en septiembre.

"Es la primera vez que ocurre en el país. Desde 1917 que se promulga la Constitución vigente no había existido un cambio tan profundo en el poder judicial", destaca Hernández.

De acuerdo con el experto, se debe de dar importancia a la formación judicial en este nuevo escenario. "La carrera judicial sigue desde el oficial judicial, siendo examinada con exámenes de oposición hasta el secretario o secretaria. Con la reforma, la Escuela Federal de Formación Judicial ahora será nacional, lo que implica que su rigor podría implementarse en todo el país".

Finalmente, Hernández Segura destaca que la reforma obliga a repensar la relación entre la judicatura y la ciudadanía. "El Poder Judicial en la Constitución es al único que se le obliga a actuar con excelencia. Pero también se necesita sensibilidad social para resolver asuntos, porque no todas las personas llegan con las mismas herramientas a un juicio. Incorporar esta perspectiva a la labor jurisdiccional es clave para construir un sistema de justicia accesible y eficiente".