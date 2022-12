Tráfico kilométrico en la carretera Córdoba-Veracruz

En pleno puente vacacional de diciembre varios tramos carreteros en el estado de Veracruz se encuentran saturados por automovilistas y en algunos casos, como en la carretera Córdoba-Veracruz a la altura de la caseta de cobro de Paso del Toro se observa una fila vehicular estimada en al menos 9 kilómetros de longitud.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirma el aviso en sus redes sociales y recomienda a los conductores tener mucha precaución para evitar contratiempos.

CARGA VEHICULAR

Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro. Registra carga vehicular, aproximadamente 9 km en dir. Veracruz, sin reporte de incidentes. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) December 30, 2022

Desesperados

Debido a la permanencia de varias horas en esos puntos, algunos conductores se desesperaron y buscaron vías alternas para salir del embotellamiento y llegar a la zona metropolitana de Veracruz

Por ejemplo, algunos tomaron el llamado Paso de los Ameros para salir a Medellín de Bravo y de ahí continuar a su destino.

Pero muchos no son de esta zona y no conocen esos recovecos, por lo que quienes sí los utilizan sufren que la misma autoridad informe a los conductores, a fin de restar presión a las enormes filas y que los viajeros no pierdan más tiempo en el bloqueo causado por la dificultad para circular.

Cabe señalar que en el mar de vehículos motorizados viajan personas de todas las edades, lo mismo jóvenes que niños de menos de 6 años y sobre todo, adultos mayores, y muchos de ellos no pueden permanecer sentados tanto tiempo.

Culpa de Fidel

En días pasados, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló en un mensaje que la situación es consecuencia del deficiente estado en que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán dejó la red carretera de la entidad, pero dijo que se arreglará.

"Dejaron el puente incompleto y sin las gasas (...), es hora de actuar; también esperamos que la iniciativa privada aquí nos ayude porque tenemos que librar un derecho de vía, para una solución económica", señaló García Jiménez.

Dejó en claro que su administración actuará ante las quejas de los usuarios de esa vía carretera, y con la intervención de Caminos y Puentes Federales, para ofrecer alternativas sencillas pero sobre todo, viables, a fin de resolver la problemática y garantizar a los automovilistas el acceso a sus destinos sin más contratiempos.

"Estamos tratando de analizar todas las posibilidades de cómo resolver este conflicto; cuando uno pasa por aquí se ve inmediatamente que faltan unas gasas de entrada y salida a la T que forman Paso del Toro, Santa Fe, Córdoba y Veracruz en la caseta", explicó el gobernador de Veracruz.

