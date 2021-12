"Señor alcalde, exigimos lo justo, lo ya trabajado", "exigimos pagos, sueldos caídos, aguinaldo y finiquito, lo justo", fueron algunas de las consignas que colocaron los trabajadores inconformes, en los barandales del Palacio de Gobierno.

"Argumentan que no le han depositado al ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, lo digo así porque aún formamos parte del ayuntamiento, porque no nos han liquidado. Acá no se manipula a nadie, los trabajadores están exigiendo lo suyo porque ya lo trabajaron y por ello es que estamos acá. Si no nos debieran nada, nos quitamos sin ningún problema, pero nos deben", dijo el coordinador de limpia pública Idelfonso Reyes Abad.

Detalló que les adeudan prima vacacional, finiquito, salarios caídos y aguinaldos, incluso reveló que a algunos trabajadores, entre ellos directores de áreas, que les adeudan hasta tres quincenas.

"Hay directores a los que les deben 3 o 4 quincenas, más a parte todo lo que ya le mencioné.



"Este 24 ya nos pasamos sin cenar, ahora el 31 qué cena vamos a tener, si no nos pagan. Nos traen a las vueltas, nos dicen que mañana, que pasado, pero nosotros sabemos que ya no hay tiempo y por eso estamos acá, porque nuestras familias también necesitan y comen".

Reiteró que la unica respuesta del alcalde Meliton Reyes Larios es que no les han depositado, pero ellos ya tienen conocimiento de que la Federación ya le depositó al municipio, por lo que exigen el pago de sus salarios, finiquitos y aguinaldos, ya que no están pidiendo nada regalado, sino de algo ya trabajado.

Por último, externó que no hay parque vehicular del ayuntamiento, por lo que los camiones de recolección de basura son rentados, a quienes el ayuntamiento también les adeuda.