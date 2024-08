Trabajadores del PJF en Córdoba protestan contra reforma judicial

Con un paro de dos horas y la colocación de una lona en el exterior de el juzgado federal, en Córdoba trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en rechazo a la reforma que se presentará para su aprobación a la próxima Legislatura.

Mauricio García Ayala, juez decimo sexto de distrito en el estado, indicó que esta inconformidad es la voz de los trabajadores sumándose de manera pacífica, libre y abierta en rechazo a la reforma que se pretende llevar a cabo.

"No es un tema de remuneración, no es un tema de afectación de derechos laborales, eso como tal no ha ocurrido ni mucho menos, el tema principal es que está afectación es a todos y cada uno de los ciudadanos", apuntó.

EN DESARROLLO