Trabajadores del IMSS Veracruz Sur continúan combatiendo la pandemia en CDMX

De los 49 trabajadores del IMSS Veracruz Sur que se fueron a combatir la pandemia a la Ciudad de México, incluyendo la titular de la oficina de representación, doctora Célida Duque Molina, a la fecha siguen ahí más de la mitad de forma voluntaria ya que han decidido seguir ayudando en donde más se necesita.

Miriam Montserrat Martínez Gutiérrez, quien es una de las enfermeras que acudió a la Ciudad de México, mencionó que cuando llegó vio que había una sobredemanda por la cantidad de pacientes y a pesar de que se había contratado personal para atender el Área COVID, no era suficiente.

Comentó que a dos meses y días de estar trabajando ahí ve que ha bajado un poco el número de pacientes, pero se siguen dando muertes diariamente.

Señaló que en la Ciudad de México se han tomado medidas para tratar de frenar los contagios, pues por ejemplo cerraron los locales, comercios y restaurantes, pero aun así los pacientes seguían "llegando y llegando".

Consideró que de nada sirve si la gente no sigue las medidas preventivas de sanidad, usando sus cubrebocas, lavándose las manos, que los artículos que compran los saniticen y y si no tienen a qué salir, no lo hagan, que cuiden a sus familias.

"Si salen por cuestiones de trabajo o por necesidad, que tomen precauciones, que se apliquen la vacuna, eso nos va a ayudar a que el índice de pacientes baje", mencionó.

Señaló que cada persona que ingresa al Área COVID es un caso diferente y por todos sienten empatía, quisieran hacer más por ellos, pero no pueden, y sienten mucha importancia, como cuando le tocó atender a Vanessa, una paciente de 41años con Síndrome de Down "que era muy linda".

Recordó que los familiares no pueden estar con los pacientes, y éstos se sienten solos y se deprimen.

"Yo quiero decirle a todos que se cuiden, que no queremos verlos en los hospitales. Que antes que nada piensen en sus familias. Hoy por ellos y mañana por nosotros", expresó.