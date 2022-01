Aunque todos los trabajadores afiliados a la Confederación Regional Obrera Mexicana ( CROM ) recibieron en tiempo y forma su aguinaldo , no pudieron disfrutar de la celebración de fin de año debido a que se mantienen las previsiones por la pandemia , indicó el secretario general de este organismo obrero, Alfredo Hernández Ávila .

Agregó que como confederación se mantuvieron al pendiente de que todos sus agremiados recibieran sus prestaciones como es el aguinaldo y aunque las empresas con las que tienen contrato colectivo siempre han cumplido, en algunos momentos complicados han recurrido a firmar algunos convenios para dar el pago en partes.

Sin embargo, mencionó, en esta ocasión no se tuvo ninguna situación de ese tipo y todos los trabajadores recibieron su recurso.

Mencionó que lo que no pudieron hacer fue la celebración de fin de año, ya que generalmente son festejos no sólo para todo el personal, sino incluso para sus familias, que disfrutan de una cena, obsequios, pero desafortunadamente por la pandemia no se ha podido hacerlo.