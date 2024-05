Trabajadores bloquean entrada del ingenio El Carmen, en Ixtaczoquitlán; esto exigen

En protesta por un rezago en los pagos de salario y el premio a la puntualidad, que no les fue cubierto la semana pasada, trabajadores del ingenio El Carmen se encuentran impidiendo que se saque el azúcar hasta que se cubran los pendientes, presuntamente el próximo martes.

Los obreros señalaron que el pago de su semana lo tuvieron que haber recibido el pasado viernes, pero no les fue cubierto ni a los de planta ni a los temporales, con lo que resultaron afectados más de 400 de ellos.

Agregaron que cada mes se les cubre también un bono de puntualidad en presencia física, lo que varía dependiendo del salario, pero puede ser lo equivalente a una semana de trabajo, el cual tampoco recibieron, aunque este solo lo recibe el personal de planta, no el temporal.

Derivado de ello, indicó, desde el viernes impidieron la salida del dulce, aunque sí permiten la entrada de caña y de diésel y no han dejado de laborar.

"La zafra está continuando, pero se impide la salida del azúcar como una medida de respaldo para nosotros", explicaron los obreros.

Comentaron que la empresa no les dio una razón exacta por la falta de pago, solo les dijeron que les está llegando tarde el depósito y que no les pagan el azúcar a tiempo, pero consideran que solo son pretextos.

Señalaron que no es la primera vez que sufren un retraso en los pagos, pero no habían llegado a esta medida porque no los habían dejado sin salario, sino que depositaban después de las 18 horas.

"Se da un tiempo después de las 6 de la tarde, si no cae a esa hora, pues ya no, ahora se comprometen a pagar el martes", indicaron.

Mencionaron que a esta inconformidad se sumaron algunos jubilados, quienes tienen pendientes pagos de prima de antigüedad y otros, aunque para ellos es una cantidad importante.