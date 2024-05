Trabajador de Segob critica en sus redes a Cuitláhuac y Gobierno de Veracruz lo despide

Jesús Zárate Hernández, ex trabajador de Política Regional en Veracruz - Boca del Río, denunció su despido alegando que fue injustificado y motivado por su negativa a apoyar a candidatos durante la campaña.

Zárate Hernández relató que el despido fue comunicado por trabajadores enviados por el secretario de Gobierno, Carlos Juárez Gil, quienes le presentaron un documento notificando su cese tras abrirle dos actas, las cuales no firmó.

"Llevo siete años laborando para Política Regional. Nunca he tenido una falta, nunca he llegado tarde, siempre me he mantenido dentro de los lineamientos", afirmó Zárate, adelantando que procederá ante Conciliación y Arbitraje.

El extrabajador indicó que personal de la Secretaría de Gobierno de Veracruz (SEGOB) le notificó su baja y rescindió su contrato. "Les pedí el finiquito y el motivo por el cual (fue despedido), pero no me dieron ninguno", mencionó.

NO "CAMINA" CON CANDIDATOS

Según Zárate, días antes de su despido, algunos superiores le informaron que sería removido de su puesto por no apoyar a los candidatos y por criticar al Gobierno del Estado en sus redes sociales.

"En días pasados el representante que se encuentra aquí, Rodolfo Cupido, me dijo que su jefe inmediato, Héctor Ciprián, le había dicho que, porque yo le estaba pegando en las redes sociales al Gobierno del Estado y tampoco he querido caminar con ellos ahorita en campaña, ya que nosotros trabajamos de lunes a lunes", detalló.

Zárate Hernández añadió que no ha firmado ningún documento y reiteró que la mayoría del personal debe ausentarse para apoyar a los candidatos, bajo amenaza de despido.

"Aquí las personas llegan tarde, se van temprano porque tienen que ir a caminar en las campañas y el que no lo hace pues a mí me tocó. Me dicen que he golpeado al gobierno, cómo, no sé", concluyó.

Zárate ingresó a Política Regional el 3 de junio de 2017 y cuatro meses después fue diagnosticado con diabetes, por lo que destacó la importancia del seguro médico que le proporcionaba su empleo.