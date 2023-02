Por falta de coordinador, toman telebachillerato en Rafael Delgado

Inconformes por la falta de un coordinador del Telebachillerato de Jalapilla, en Rafael Delgado, lo que les ha afectado en cuestiones de trabajo y organización, integrantes del patronato tomaron el plantel y advirtieron que no lo liberarán hasta que sea designado alguien en el cargo.

"Como patronato hacemos lo posible para apoyar a la escuela, pero sí necesitamos un coordinador para apoyarnos en las diferentes actividades. Este problema está desde octubre, prácticamente un semestre y estamos iniciando otro y seguimos con el mismo problema", expuso el señor Alejandro Torres Alejo, tesorero.

Señaló que al no contar con alguien en ese cargo, que equivale al de director, no tienen con quién coordinarse, y aunque el supervisor escolar designó a una persona para que pudieran comunicarse, al no conocer cómo se maneja el plantel, no ha podido atender las necesidades.

Comentó que, por ejemplo, en un reciente evento de atletismo que hubo no se pudieron conseguir apoyos para los muchachos que acudieron; también el domingo hubo un evento deportivo de Conade y tuvieron que poner de su bolsillo para que al menos pudieran asistir los jóvenes.

Aunque dijo, no hubo "para darles para su desayuno" porque no tenían quién elaborara un oficio para gestionar esa ayuda.

Pleito sindical

Mencionó que el problema radica en que dos sindicatos de maestros se están peleando el cargo "para su gente", y todos argumentan que la elección es por usos y costumbres. Como padre de familia dijo no estar de acuerdo en que se nombre a cualquier persona, pues quien llegue debe tener preparación académica real.

Agregó que en octubre pasado acudió personal de la Dirección General de Telebachilleratos y se comprometió a que resolvería el problema, pero no se ha logrado nada, por lo que hace 15 días fueron a Xalapa y les dijeron que en una semana habría respuesta y ya pasaron dos y tampoco hay solución.

Comentó que al saber que este lunes habría una academia para los maestros de toda la zona, decidieron tomar la escuela para no afectar a los alrededor de 350 alumnos, pero si no hay respuesta, mantendrán cerradas las instalaciones hasta obtener una solución.