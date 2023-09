Toman Tecnológico Superior de Zongolica en Nogales; acusan irregularidades (+Video)

Alumnos de la extensión del Tecnológico Superior de Zongolica Campus Nogales llevaron a cabo una protesta pacífica en las afueras del plantel educativo en apoyo a sus compañeros de Cuichapa y Tezonapa, quienes mantienen una protesta exigiendo mejores condiciones de infraestructura y educación.

Ayer, los alumnos fueron intimidados por oficiales de la Policía Municipal y Estatal mandados presuntamente por el director Pompeyo Quechulpa Pérez.

La protesta

En punto de las 08:40 horas se apostaron los estudiantes a las afueras de la institución, que se ubica sobre la avenida Juárez o carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán, entre calle Nicolás Bravo y Miguel Lerdo, de la colonia Aquiles Serdán, de Nogales.

Esto para exigir a la Secretaria de Educación de Veracruz que pare esta ola de protestas en las diferentes extensiones del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica.

"Nosotros estamos tomando estás acciones, ya que alrededor de las diferentes extensiones está viendo muchos problemas; no solo en la extensión de Nogales se están viendo muchas irregularidades. Pedimos el apoyo de las autoridades correspondientes, ya que no hay un uso adecuado y ya no hay unas instalaciones óptimas para los alumnos en el aspecto de que no tenemos jabón y no tenemos agua en los baños", dijeron los alumnos.

Aseguraron que previo a esta manifestación, los alumnos fueron amenazados por parte de directivos académicos, diciéndoles que no les darán su título o serán afectados en sus calificaciones, si se sumaban a la protesta.

"Cuando nosotros lo único que queremos exigir son unas instalaciones dignas y que no haya mas amenazas hacia los alumnos de ningún tipo de peligro hacia nosotros por esta manifestación pacífica que estamos haciendo".

Aseguraron que el plantel educativo Campus Nogales tiene muchas carencias y únicamente les indican que no hay recursos en la institución, cuando ellos ya pagaron una cuota de inscripción considerable.

También denunciaron que cuando hay un viaje escolar, los alumnos y maestros asumen cada quien sus gastos. "Por parte de la escuela no hay viáticos, no hay camión, no hay nada, cada alumno y cada maestro absorbe sus gastos, jamás hemos tenido algún apoyo de parte de la institución".

Debido a las múltiples protestas que prevalecen en las demás extensiones del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, los estudiantes solicitaron la inmediata intervención del secretario de Educación en Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, para que den solución a estas problemáticas.