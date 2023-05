Toman padres de familia primaria de Tepeica, en Tehuipango, por falta de maestros

Debido a que sin previo aviso dos maestros dejaron simplemente de laborar en la escuela primaria Benito Juárez García de la comunidad de Tepeica, padres de familia tomaron ese plantel en demanda de que les envíen dos profesores más para que los menores no se atrasen.

Los inconformes señalaron que desde el mes de febrero se quedaron sin dos profesores porque simplemente dejaron de acudir y desde entonces los menores de quinto y sexto grado no tienen clases.

Mencionaron que el director y otros maestros les ponen actividades, pero no es lo mismo, por lo que les preocupa mucho que los alumnos de sexto van a presentar examen de admisión a secundaria y no se están preparando como se debe.

Señalaron que los docentes Reynaldo Martínez Vera y Lucero Ramírez Martínez sólo dejaron de acudir sin previo aviso y sin dar ninguna explicación, por lo que desconocen qué fue lo que pasó, pero eso ocurrió desde febrero y a la fecha siguen sin tener suplentes.

"El maestro había llegado hace unos meses, pero se escapó, entonces exigimos a las autoridades que intervengan para que vengan a trabajar inmediatamente", dijeron.

Los padres de familia mencionaron que también la maestra Lucero Ramírez dejó de ir el mismo día y no volvieron a tener comunicación con ellos, por lo que no saben qué les pasó, pero los niños no pueden estar sin clases.

Comentaron que la escuela permanecerá tomada hasta el gobernador y los diputados los escuchen.

Zona alejada

Indicaron que si bien su plantel se encuentra en una zona alejada y marginada, no es justo que sus hijos reciban ese trato.

Los inconformes acudieron al palacio municipal para exponer su problemática ante las autoridades municipales.