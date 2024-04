Toman oficinas de la Tesorería de Ixtaczoquitlán; esto reclaman

Pobladores de la cabecera de Ixtaczoquitlán tomaron este viernes la Tesorería municipal, en protesta porque desde hace un mes padecen la falta de agua y el ayuntamiento no les surte del líquido ni con pipas.

Los inconformes explicaron que el problema es añejo en el municipio, por lo que en la temporada de estiaje les tandean; pero ahora, desde hace un mes, las llaves están totalmente secas.

"Constante, tiene como un mes, pero tiene muchos meses más que se va un día sí, tres no, y nos la fueron quitando poco a poco hasta que fue definitivo que no tenemos", apuntaron.

Los quejosos indicaron que han hablado al ayuntamiento pidiendo que manden pipas, pero no siempre se las envían o las mandan a altas horas de la noche; entonces compran botellones o se van a bañar a casa de familiares, por lo que es un problema no tener agua.

Mencionaron que el jueves se acercaron al ayuntamiento para solicitar una entrevista con el director de Obras Públicas y el coordinador de Agua, y les expliquen por qué ya no tienen agua.

Comentaron que el jueves estuvieron esperando y nadie los atendió. Les dijeron que hoy los veían a las ocho de la mañana pero ningún funcionario llegó, por lo que decidieron tomar la Tesorería municipal hasta que alguien acuda.

Molestos, los ciudadanos, principalmente amas de casa, se apostaron ante la Tesorería e impidieron que personas que acudían a realizar algún trámite pasaran.

Aunque había personal laborando no les impidieron salir si así lo deseaban, únicamente evitaron que se hiciera algún trámite.

Posteriormente, se presentó con ellos el coordinador de Agua Potable, quienes les indicó que se abrirían las válvulas para que les pudiera llegar el líquido, aunque consideraron que no hubo una explicación satisfactoria de por qué los dejaron sin agua por casi un mes.

Los inconformes recordaron que el alcalde Nahum Álvarez Pellico llegó al cargo porque ofreció solucionar el problema del agua, lo que a tres años de su administración no ha hecho. Además ven que hace obras que realmente no se necesitan o no son urgentes en el municipio.