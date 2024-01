Toman escuela en Aquila; no quieren a la directora

Padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez García, en el municipio de Aquila, tomaron en plantel para demandar que salga definitivamente la directora de nombre Rosa María, ya que hay "muchas quejas en su contra".

"Ya se había ido hace tres meses pero ahora la supervisora vino en plan de platicar con los papás para que regrese, pero ya no queremos que vuelva esa maestra", indicaron.

Los paterfamilias señalaron que contra la directora ha habido muchas quejas, desde que trata mal a los niños y les pega hasta que no deja trabajar a los maestros, además de que ha querido imponer a un arquitecto para que haga obras dentro del programa La Escuela es Nuestra.

Problemas con la directora no son algo nuevo

Comentaron que anteriormente ese arquitecto hizo algunos trabajos ahí pero "fueron una porquería", además que no se veía avance, por lo que los padres se opusieron a ello y, al ver que la directora no cedía, hace tres meses se tomó el plantel y se pidió su destitución. Cuando llegó la supervisora aceptó separar a la maestra Rosa María del cargo.

Indicaron que hace falta mucho trabajo para la escuela, por ejemplo protecciones para las ventanas que dan hacia la calle.

sin embargo, la directora, afirman, dijo que eso no era prioridad, aunque los padres sí consideran que es importante porque por ejemplo en el segundo piso los niños se pueden "asomar por la ventana y caerse", entonces es para prevenir accidentes.

Mencionaron que la directora decía que eso no era importante y entonces se hicieron algunos trabajos en los sanitarios, pero no se veía avance y su arquitecto no trabajó bien.

Señalaron que el plantel fue tomado en la mañana y hasta la tarde seguían los papás, mientras que la supervisora entró a dialogar con los maestros.

Cabe mencionar que son alrededor de 200 menores los que acuden al plantel y que se ven afectados por la falta de clases, pero los padres dijeron que no liberarán el plantel hasta que no se quite definitivamente a esa directora.