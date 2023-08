Toman escuela de Ixtaczoquitlán por falta de aulas y horas de clase

Debido a que desde el ciclo pasado los más de 350 pequeños de primero a sexto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez García de Ixtaczoquitlán, toman únicamente dos horas de clases de manera diaria por la carencia de aulas, padres de familia tomaron el plantel educativo exigiendo horas completas para sus pequeños.

Aseguran que no liberarán el plantel educativo hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz les de una solución inmediata, pues no permitirán que inicié esté nuevo ciclo escolar 2023- 2024 únicamente con dos horas; de no obtener una respuesta están dispuestos a bloquear carreteras.

En desarrollo