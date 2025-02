Toman el Palacio Municipal de Naolinco, por este motivo

Este martes, un grupo de pobladores del Copete, una comunidad ubicada en el municipio de Naolinco, decidió tomar las instalaciones del Palacio Municipal en un acto de protesta por lo que consideran un incumplimiento de compromisos por parte de la administración local, desde temprano, los manifestantes se apostaron en la sede del gobierno municipal con la firme intención de ser escuchados por el presidente municipal, ante lo que consideran una falta de atención a sus demandas.

"Desde el inicio de la administración le hemos solicitado un espacio deportivo, pero no hemos sido escuchados, además, pedimos el cumplimiento de la obra de este año, unas rampas que hasta la fecha no han sido realizadas", expresaron los inconformes, quienes subrayan que sus peticiones fueron incluidas en los proyectos de obra pública para este año, pero aún no se ha dado solución.

Los pobladores, quienes aseguran que han recurrido a diversas vías de comunicación sin obtener respuesta, decidieron llevar su exigencia directamente a las puertas del gobierno municipal, la protesta, que se mantuvo pacífica, tiene como objetivo principal lograr que el alcalde de Naolinco atienda de manera urgente sus solicitudes, las cuales consideran fundamentales para el bienestar de su comunidad.

El espacio deportivo, que ha sido una de las principales demandas, busca ofrecer a los jóvenes del Copete una alternativa para el esparcimiento y la práctica de actividades físicas, además, las rampas solicitadas son consideradas una necesidad para mejorar la accesibilidad en la zona, especialmente para personas con discapacidad.

A medida que transcurrían las horas, la tensión en las afueras del Palacio Municipal aumentaba, ya que los manifestantes manifestaron su descontento por la falta de comunicación y respuesta por parte del gobierno local, la comunidad del Copete dejó claro que su acción es un llamado de atención para que sus necesidades no sigan siendo postergadas.

Hasta el momento, el presidente municipal de Naolinco no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación, sin embargo, los pobladores aseguraron que permanecerán en las instalaciones del Palacio Municipal hasta obtener una respuesta clara y contundente.

La situación, que sigue desarrollándose, se mantiene en espera de una pronta solución que satisfaga las demandas de los pobladores del Copete.