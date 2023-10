Aunque acusan que "no cuadra", titular del PJE defiende caso de directora de Vanguardia Veracruz

Luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió revisar el caso de la directora del periódico Vanguardia, Ivohone Patricia "N", con prisión preventiva por el delito de secuestro, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, respaldó el trabajo del juez a cargo del cargo.

La magistrada aseguró que respalda a sus jueces, por lo que dijo desconocer qué tipo de irregularidades podría haber en el caso.

"No podría decir a qué se refería con esas inconsistencias porque las desconozco. No conozco de manera particular la carpeta y el asunto en concreto, pero respaldo todas y cada una de las decisiones que toman los jueces del Poder Judicial porque están debidamente fundadas y motivadas".

IMPUTADA PUEDE IMPUGNAR

La magistrada insistió en que se llevó a cabo la audiencia inicial y posteriormente se vinculó a proceso, por lo que dijo que existen otras instancias como el amparo para que se diriman estas acusaciones de irregularidades.

"Por supuesto existen otras instancias como el amparo. Nosotros estamos a expensas de lo que resuelva la autoridad federal y nosotros somos muy respetuosos, conforme nos indiquen los amparos vamos cumpliendo".

Jiménez Aguirre insistió en que cualquier justiciable, sea quien sea, cuenta con otras vías como la apelación para que lo revise un magistrado o el amparo.

PIDIERON REVISAR EL CASO

Cabe destacar que durante la conferencia matutina del martes 10 de octubre el Presidente pidió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, revisar el caso contra la dueña del periódico.

El martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a revisar el proceso penal de Ivohone Patricia "N", luego de que un comunicador planteó que la investigación "no cuadra".

"Lo vemos con Rosa Icela Rodríguez. Ella está, seguro, viéndonos porque está pendiente todo el tiempo de la conferencia y ella va a atender este caso", dijo el mandatario federal.