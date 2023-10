Tienen inquietud, corcholatas en Veracruz se juegan vida política: Ramírez Zepeta

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta consideró que todos los aspirantes están inquietos en Veracruz, pues se están jugando en parte su futuro, en su vida política.

Por ello, consideró que es normal que muchos hagan ruido, declaren, se quejen o participen activamente con declaraciones y acciones para ser tomados en cuenta por la población, que es la única que va decidir quién será coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

'SI NO TE INQUIETAS, NO VIVES EL CONTEXTO'

Ramírez Zepeta opinó que en la política, si no te inquietas, no vives el contexto y no formas parte de la historia.

CONFRONTA DECLARACIONES DE MANUEL HUERTA

En otro tema, comentó no estar de acuerdo con lo declarado por el aspirante a la coordinación en la defensa por la 4T, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; en el sentido de que "hay mucho dispendio de recursos públicos en la entidad", en este proceso interno del partido.

"No es cierto, yo respeto mucho y lo he expresado, respeto al compañero Manuel Huerta, él ha estado en la lucha, ha trabajado en su trayectoria, empezó en la ciudad de Xalapa y se fue a la Ciudad de México mucho tiempo, regresó y formó parte de la dirigencia estatal antes que un servidor y respeto lo que menciona", agregó.

Por último indicó que siguen las pláticas y las negociaciones a nivel nacional entre el partido que representa y el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México entorno a la posible Alianza Juntos Haremos Historia.