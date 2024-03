Tiene Gobierno de Veracruz festín de presos políticos

El Gobierno de Veracruz con Cuitláhuac García a la cabeza, pasará a la historia como el régimen que encarceló a más rivales políticos en la historia, además de tener encarcelados a más de cinco mil personas sin juicio bajo la figura de la Prisión Preventiva de Oficio (PPO).

El caso del empresario Itiel Palacios García, retenido sin pruebas en el Penal Federal 5 de Villa Aldama y con testigos falsos de la Fiscalía de Veracruz, generó que perjudicados por la política de persecución de Cuitláhuac García Jiménez y sus aliados, alcen la voz y pidan que regrese la legalidad y el Estado de Derecho a la entidad.

Expertos y reconocidos periodistas como Jorge Fernández Menéndez de ADN 40, describió lo que sucede con la justicia en Veracruz con Cuitláhuac García Jiménez, al asegurar que ésta se torció y se ha manejado al antojo del gobierno actual.

El botón de muestra es un empresario al que el gobierno de Veracruz y su Fiscalía acusan de crímenes, que por las pruebas presentadas, no cometió y al no poder demostrarlo se le ha etiquetado como un narcotraficante, al que sin embargo no han acusado formalmente en cuatro años de algún delito en ese rubro.

El caso llamó poderosamente la atención del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk, quien ya mandó solicitar más información a la familia del presunto inculpado preso en Veracruz y quien ha solicitado la presencia de la familia en sus oficinas de Ginebra, Suiza, para conocer el tema de fondo.

Mientras tanto en Veracruz las voces acusan que la Fiscalía de Veracruz al mando de Verónica Hernández Giadáns, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se comportan como los brazos armados de Cuitláhuac García, para destruir a sus oponentes con un alto nivel de maldad.

Abogados y familiares de detenidos aseguran que con total descaro la Fiscalía de Veracruz y jueces del TSJ de Veracruz, iniciaron una guerra sucia en contra de personajes políticos de oposición, e incluso "aliados", desde el primer día de mandato de García Jiménez, en la que se incluyeron pruebas inventadas.

En algunos casos el propio peso de las pruebas falsas no alcanzó para sostener las acusaciones, por lo que poco a poco cayeron por tierra y los afectados salieron de prisión, no sin antes pasar meses o años encerrados, con temores, violentados en sus derechos y con la percepción social en su contra.

Faltando poco más de ocho meses para que Cuitláhuac García deje el poder, muchos más continúan detenidos de forma insólita, luego de que sus equipo legales presentaron pruebas de inocencia, pero los jueces de facto continúan obedeciendo las órdenes de dejarlos en prisión.

En la mayoría de los casos, los equipos legales de los detenidos se dicen sorprendidos de cómo sus "pruebas irrefutables" son desechadas por los tribunales, mientras que las otorgadas por la Fiscalía, sin peso y comprobadas, son aceptadas por los juzgadores, que por cualquier cosa vinculan a proceso.

Estos son 10 casos conocidos:

Jorge Winckler

Uno de los casos más conocidos en la persecución política iniciada por la actual administración estatal, es la detención del ex fiscal Jorge Winckler quien fue detenido el 25 de julio del 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, por el presunto delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.

El 16 de febrero del 2024 Jorge Winckler, quien está internado en el Penal Federal de "El Altiplano" en el Estado de México, fue beneficiado con un amparo de un juez federal que le permitía continuar su proceso en prisión domiciliaria.

Sin embargo, al estilo "Itiel Palacios", el ex fiscal fue detenido a la salida del reclusorio por agente ministeriales del Estado de México y reaprehendido por la Fiscalía de Veracruz por el presunto delito de tortura, pues la autoridad veracruzana argumentó que Winckler podría escaparse.

José Manuel del Río Virgen

Otro de los casos emblemáticos de la administración de Cuitláhuac García, fue la detención de quien era el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen.

La Fiscalía de Veracruz encabezada por Verónica Hernández Giadáns, lo detuvo el 22 de diciembre del 2021 por el presunto asesinato del candidato a la Presidencia Municipal de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, René Tovar, ocurrido el 4 de junio de ese mismo año.

Del Río Virgen fue detenido en Cosamaloapan cuando viajaba con su familia y trasladado al Penal de Pacho Viejo en Coatepec, pero fue puesto en libertad el 17 de junio del 2022 tras 177 días prisión, luego de que la Fiscalía no sustentó su acusación.

Angelica Sánchez Hernández

El caso que reveló como el Gobierno de Veracruz y su Fiscalía fabrican casos en conjunto fue el de la ex jueza Angélica Sánchez Hernández, quien fue supuestamente acusada por dejar en libertad a Itiel Palacios y por la sospecha de que recibió un soborno por medio de un tercero para dejarlo libre, lo cual nunca se comprobó.

El caso fue tan mal armado por el Gobierno de Cuitláhuac García, la Fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que los policías municipales que detuvieron a Angélica Sánchez el 5 de junio del 2023, no entendieron lo que "se necesitaba".

Tras su primera detención, los policías municipales la hicieron disparar un arma de fuego, la torturaron con amenazas contra su familia, le hicieron firmar documentos en blanco y argumentaron que la entonces jueza los agredió con una pistola, además de tomarle fotografía con lo que parecía eran paquetes de droga.

La ahora candidata al Senado por Movimiento Naranja, fue liberada al día siguiente, pero aprehendida de nueva cuenta el 16 de junio y puesta en libertad otra vez el 9 de agosto de ese año para continuar con su proceso legal por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Su proceso sigue abierto.

Pasiano Rueda Canseco

En junio del 2021 Pasiano Rueda Canseco fue candidato por el Partido del Trabajo (PT) como candidato a la Presidencia Municipal de Jesús Carranza. Tras las elecciones simpatizantes del PT mostraron su inconformidad por el resultados de las elecciones.

Los petistas, aliados de Morena, quemaron boletas electorales y se enfrentaron con cuerpos de seguridad, acto seguido, la Fiscalía de Veracruz encarceló Rueda Canseco cuatro meses después, el 30 de octubre, mientras estaba en una habitación de hotel en Acayucan.

Al igual que en otros casos, la Fiscalía acusó a Rueda Canseco de participar en una riña en la vía pública, que fue detenido en posesión de drogas, que llevaba un arma de fuego y que se presentó como un integrante de un grupo delincuencial.

Pasiano Rueda fue liberado nueve meses después, el 29 de julio del 2022, y asumió el cargo de presidente de Jesús Carranza, dando un golpe a los planes de Cuitláhuac García y Morena en el Estado.

Rogelio Franco Castán

Mientras miles de mujeres que han denunciado violencia intrafamiliar no son escuchadas o tienen que esperar años para que se les haga caso, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión en contra de Rogelio Franco Castán, líder del PRD en el estado y que participaría en las elecciones del 2021 para un cargo como diputado federal, y que fue acusado por su ex esposa por supuestas agresiones.

Franco Castán también fue acusado por ultrajes a la autoridad el 13 de marzo del 2021, siendo el prime caso que evidenció el uso de dicha figura acusatoria por parte de las autoridades veracruzanas para hacer detenciones e imputaciones.

La maniobra salió a pedir de boca de Morena y el Gobierno del Estado, al impedir que Rogelio Franco no participara en las elecciones intermedias del 2021. Dos años después en 2023 el inculpado recibió cambio de medidas cautelares y obtuvo prisión domiciliaria el 18 de agosto de ese año.

Yolli García

La ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, con una trayectoria de más de 15 años en organismos de transparencia, fue detenida el 26 de marzo del 2020 por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber, abuso de autoridad en agravio del patrimonio público y enriquecimiento ilícito por la falta de una declaración patrimonial.

Los delitos por los que fue inculpada la funcionaria del IVAI no eran considerados graves y no debía ser encarcelada, sin embargo, el juez de control le dio la medida cautelar de prisión preventiva.

A pesar de que jueces federales resolvieron amparos a favor para que Yolli García fuera liberada, el juez de control del Penal de Pacho Viejo en Xalapa, retrasó seis meses su liberación y fue hasta el 28 de julio del 2023.

Viridiana Bretón Feito

La ex periodista y ex alcaldesa panista de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito, fue detenida en junio del 2023 por los supuestos delitos de estragos y delincuencia organizada, luego de que en enero de ese año un grupo de cafetaleros incendio un granero luego de una protesta.

Durante su mandato como alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Bretón Feito denunció amenazas por parte del síndico único de la localidad, quien le exigió su renuncia para asumir él mismo el cargo. Viridiana Bretón afirmó que temía por su vida. Tras cuatro meses en prisión, Bretón Feito fue liberada el 8 de octubre del 2023.

La detención de Bretón debió a la comunidad de los medios de prensa de Veracruz, pues ella laboró como periodista en Córdobas antes de ser alcaldesa y algunos medios consideraron que su arrestó fue un acto de violencia política de genero y en contra de los medios de prensa.

Los 6 Jóvenes detenidos en Plaza El Tejar

El 3 de septiembre del 2021 seis jóvenes fueron detenidos en Plaza El Tejar en Xalapa, luego de que un hombre, al que uno de ellos le cobró una deuda, solicitó ayuda a policías porque temía ser golpeado.

Los oficiales detuvieron a los seis jóvenes y presentaron una denuncia falsa en la que aseguraron que los chicos los atacaron en calles de Xalapa y por la que fueron remitidos por el delito de agravio a la autoridad.

El caso llegó hasta el Senado de la República en el que el legislador de Morena, Ricardo Monreal, exigió su liberación luego de que por videos de la plaza comercial, se desmintieron las falsas declaraciones de los oficiales de policía.

Los seis acusados recuperaron su libertad el 22 de diciembre del 2021, gracias a que un juez federal determinó ilegal su detención por la falsedad de los oficiales de policía en sus declaraciones.

Erick Iván Aguilar López

El ex diputado local que llegó al cargo en el Congreso local por el PT, pero que se unió al PAN durante su gestión, fue acusado luego de que ayudó a conocidos a sacar el cadáver de un familiar atropellado de un hospital, pues su cuerpo no era liberado.

El diputado no tenía facultad para exigir la entrega del cadáver y además durante su exigencia aseguró a los encargados del hospital que la fiscal de Veracruz, "se la comía en tacos". Su inconsciencia, que fue grabada en video, provocó que lo desaforarán el 29 de diciembre del 2019 y fuera detenido el 24 de julio del 2020.

La irresponsabilidad de ser complice por la substracción del cadáver y el "amenazar" con comerse a la Fiscal Verónica Hernández Giadáns, le costó dos años de prisión para obtener su libertad el 27 de julio del 2022.

Tito Delfín Cano

Otro caso de en el que se demostró la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Veracruz, fue el del panista Tito Delfín Cano, quien fue defendido por el Despacho Ordóñez, Ordóñez y Tellez, quienes ganaron cinco amparos por fabricación de delitos de parte de la Fiscalía encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

Tito Delfín Cano estuvo preso del 27 de noviembre del 2021 al 22 de octubre del 2023, acusado por los presuntos delitos de fraude, incumplimiento de un deber y peculado.

El panista buscaba la presidencia local de Acción Nacional, cuando la fue detenido por la Fiscalía de Veracruz, obtuvo un amparo en septiembre del 2022 que le dio la libertad, pero fue reaprehendido 23 de ese mismo por un supuesto delito ambiental, por lo que estuvo preso un año más.

Proyecto Inocencia Veracruz

El coordinador del Proyecto Inocencia Veracruz, el penalista Tomás Mundo, aseguró que hoy día Veracruz tiene una población carcelaria de cinco mil 100 presos.

De ellos el 90 por ciento está bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, de los cuales varios llevan años encarcelados sin juicio.

El Proyecto Inocencia a cargo de José Manuel del Río Virgen y Tomás Mundo, están exhibiendo cientos de detenciones arbitrarias, probando ante Fiscalía o juzgados, con pruebas forenses, y pruebas científicas.

La gran cantidad de detenciones ilegales, sobre todo de enemigos del sistema de Morena en Veracruz, ya sea políticos, líderes sociales incómodos o periodistas, provocó que grupos de abogados y políticos se movilizaran para exigir el regreso de la justicia al estado.

Uno de los primeros actos que se busca solucionar es eliminar los delitos de ultrajes a la autoridad y ataques a las fuerzas de seguridad pública, que son el pretexto perfecto para encarcelar a cualquier blanco con cualquier pretexto o mentira.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró invalido el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 331 del Código Penal de Veracruz el 28 de febrero del 2022.

Sin embargo, el Congreso local de Veracruz lo reclasificó como delito contra las instituciones de seguridad pública, manteniendo en prisión a más de 800 personas en prisión en ese momento que fueron encarceladas por ultrajes a la autoridad.

Se cambió el nombre al delito con un movimiento político de los legisladores de Morena en el Congreso y las autoridades continúan ejerciendo violencia en contra de detenidos con testigos falsos, siembra de droga y otros delitos.

Hasta el momento Proyecto Inocencia ha liberado a 90 personas que se demostró son inocentes de los cargos imputados gracias a la ayuda de peritos expertos en psicología forense y psicopatología forense.