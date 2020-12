Tehuipango, a merced de la inseguridad y marginado por SSP

Es preocupante el incremento del índice delictivo en el último trimestre del año, sobre todo porque apenas y se cuenta con 28 elementos de la Policía Municipal, 14 por turno que equivale a uno por cada mil habitantes y sin armamento, así lo reveló el presidente municipal de Tehuipango, Rufino Contreras Medrano.

El edil señaló que ante tal situación, el ayuntamiento hizo una petición por oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que les dote de armamento, petición que hasta la fecha no se ha respondido.

Contreras Medrano dijo que dentro de sus posibilidades, han redoblado esfuerzos y coordinado acciones de manera conjunta con Presidentes Municipales del Estado de Puebla, para implementar retenes y rondines y tratar de bajar el alto índice delictivo.

Lamentó que a pesar del reciente asesinato del diputado suplente Domingo Panzo Tecpile, la Policía Estatal no ha hecho rondines por el municipio para reforzar la seguridad, a pesar de que está situación ya la expuso en las mesas de seguridad para la Construcción de la Paz.

En torno al asesinato del ex alcalde Domingo Panzo Tecpile dijo que fue un hecho muy lamentable, además de que la Policía Municipal no se da abasto, "siempre se está en la cabecera municipal de alguna situación, pero lo sucedido el domingo pasado fue toda una sorpresa que no se esperaban".

Aseguró que los asaltos son el pan de cada día, principalmente en la zona del Puente de la entrada al pueblo, por ello, se gestionó la presencia de la Policía Estatal, pero ha resultado insuficiente al encontrarse rebasados.