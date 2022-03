En el marco de los festejos se han organizado diferentes eventos con actividades académicas, de formación integral, deportiva, cultural y académica.

"Con conferencistas de talla internacional y con temas acordes a los nuevos tiempos, de tal manera que toda nuestra comunidad y la sociedad puedan conocer cuáles son los grandes retos del Tecnológico".

Señaló que este día se puso en marcha la celebración, iniciando con el décimo día del ingeniero mecánico; "mañana jueves 10, en punto de las nueve de la mañana estaremos llevando a cabo la Feria del Libro".

Para el sábado 12 llevarán a cabo una reforestación en las faldas del Pico de Orizaba, en donde estarán participando autoridades del ayuntamiento.

"También tendremos eventos deportivos, partidos de fútbol en el Estadio del Tecnológico y un partido de básquetbol con los ex Búhos en el gimnasio auditorio".

El domingo 13 es la fecha más importante, debido a que ese día cumple el Tecnológico 65 años de su creación y por ello desde las ocho de la mañana estarán llevando a cabo un acto cívico, en donde se realizará el izamiento de la bandera y una ceremonia en la explanada central en honor al fundador, Pedro Ramírez Rendón.

"El miércoles 23 se llevará a cabo una exposición fotográfica en el lobby de la sala de recursos humanos, así como una exposición de bonsáis. Para el jueves dos partidos de fútbol en el estadio del tecnológico de la rama varonil y femenil".

Posteriormente, el viernes 25 se llevará a cabo de manera virtual un panel de egresados, y el sábado 26 a las 12 del día una ceremonia luctuosa.

"Para el domingo 27 una carrera conmemorativa por el 65 aniversario, la cual está programada para las ocho de la mañana".

El lunes 4 de abril se llevará a cabo la ceremonia de aniversario en el gimnasio auditorio del Tecnológico, así como la inauguración del monumento del 65 aniversario y los murales conmemorativos.

REGRESO A CLASES PRESENCIALES

Por otra parte, el director aseguró que el Instituto ya trabaja fuertemente para que las clases presenciales se retomen al 100 por ciento, pues ya es una necesidad para la población estudiantil.

"El regreso presencial lo venimos implementando y difundiendo desde hace tiempo. La educación es una actividad esencial y necesaria, entonces aunque el semáforo esté en rojo debemos de trabajar la parte presencial con todos los cuidados y con todos los protocolos".

Puntualizó que a nivel superior no existe una sola institución que no haya regresado de manera presencial, así como en el nivel básico, por lo que no existe impedimento.

"Aquí estamos todos vacunados, algunos ya con el refuerzo tanto alumnos como personal, entonces la dinámica que estamos haciendo es tenemos que regresar ya y ya, no aceptamos ningún tipo de situación para poder decir que no pueden venir; es decir, estamos en esta dinámica vamos poco a poco, ya vamos a talleres y laboratorios porque es muy necesaria la práctica".

Detalló que el regreso a clases presenciales en el ITO avanza entre el 25 y 30 por ciento, pero ya pretenden poco a poco llegar al 100; "cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar, así como vas a otros lugares y te cuidas, así vas a venir al Tec y también te vas a cuidar. Y lo mismo es para el personal, es exactamente lo mismo, realmente esto es una necesidad, ya no podemos estar encerrados".