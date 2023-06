Tebaev en Ixtaczoquitlán se queda sin clases, ante protesta por falta de maestros

Un total de 150 estudiantes del Tebaev de Sumidero, Ixtaczoquitlán, se quedaron sin clases tras iniciar padres de familia una manifestación pacífica en la que se impidió el paso al personal docente y alumnos como medida de presión por falta de tres profesores; las madres de familia inconformes anunciaron que mantendrán guardias hasta que está problemática se resuelva.

Debido a que existen tres docentes que cuentan con incapacidad desde hace tres, dos y un año respectivamente tienen que ser suplidos pero no han sido liberados los espacios y esto complica que haya clases regulares y que atrasa de manera especial a los que son de nuevo ingreso y vienen del confinamiento y que les representa estos mayores.

"Por eso tomamos la escuela, porque nos comenta la directora que hay maestros que tienen incapacidad ya de 3 años, de 2 años y un maestro de un año; entonces no sabemos el motivo por el cual le dan incapacidad a tres maestros y dejan la escuela, sin maestro", denunció la madre de familia.

Resaltaron que el lunes acudió una persona representando a la Educación Media Superior quien les comento que solo era Intermediario y que le habría de hacer llegar esta queja a sus superiores, pero ante el temor que esto se siga postergando determinaron impedir el paso al TEBAEV, por lo que hoy determinaron impedir el acceso al centro educativo hasta que tengan el documento que permita que llamen a los docentes suplentes.

"Comenta la directora que ya no les entregaron el documento que le tienen que entregar, para que vengan a trabajar entonces no están dando el recurso para que haya los suplentes".

Por lo que ante esta acción la directiva del plantel y los docentes se mostraron respetuosos de la decisión de los tutores pues están en su derecho de defender los derechos de sus hijos a la educación.

"Estamos en nuestro derecho porque también ellos como maestros se ven afectados que no se dan abasto es mucho trabajo para ellos y no se dan abasto para atender a todos los alumnos y cada maestro da una materia diferente, entonces hay maestros que les están dando materias que no es su rama que no es lo que les toca y están dando la materia por tratar de cumplir aqui le llaman el administrativo y él está dando clases de Taller de Lectura y Redacción o algo así imagínese para presentar un examen a la universidad que salgan de sexto semestre".

Se anunció que éste jueves se llevará a cabo una junta para determinar las acciones a seguir por parte de los inconformes en este movimiento y se sigan sumando más personas a este para exigir haya una solución.