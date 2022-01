El cumplimiento a la disposición del ayuntamiento para que los usuarios usen cubrebocas en el transporte público será difícil, pues un taxista no puede obligar a los usuarios a que usen cubrebocas, indicó el asesor de trabajadores del volante de Orizaba , Jairo Guarneros Sosa .

"El usuario se enojó bastante y me parece que también tenía razón y ahí se suscitó un debate entre los dos, en donde la persona alegaba que no le podía negar el servicio y no lo podía obligar a usar cubrebocas", comentó.

Guarneros Sosa comentó que este tema podría ser contraproducente y además se presta a la corrupción.

Agregó que durante la reunión se argumentó que no hay bases dentro del Reglamento de Transporte que permitan negar el servicio al usuario, pero sí está el que se puede sancionar hasta con la suspensión de la concesión si no se da el servicio al cliente.

Señaló que en este aspecto ven que esa disposición municipal va contra la ley estatal, entonces algunos cuestionaron qué argumento legal prevalece si el usuario es reacio a acatar la medida, además de que ellos no pueden exigir nada.

"Si las autoridades quieren que los usuarios lleven el cubrebocas, entonces que hagan campaña concientizando a la población para que use cubrebocas al subir a un taxi pero que no le dejen toda la carga al taxista, porque lo pueden meter en problemas", expuso.