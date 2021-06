taxistas_de_xalapa_suben_las_tarifas;_dicen_tener_permiso_del_gobierno_de_veracruz

Jorge Alberto, taxista, expuso: “En la CDMX, Poza Rica, en el puerto de Veracruz, ahí sí están caras las tarifas y nadie les dice nada. Les reclamas y allá los taxistas casi te quieren madrear… No es broma. Yo fui. En Xalapa cobrar 35 pesos en realidad es bien poco. Checa, hay mucho tráfico vehicular, sube la gasolina, cuenta del patrón, ¿y la papa para la comida de la familia? La pandemia hizo que muchos dejaran la chamba en el taxi. La verdad subirle 5 pesos creo que es justo y que la gente debe entender que casi no le subimos y que también tenemos familia”.

Ante la nula vigilancia de las autoridades, los ruleteros aumentaron el pasaje por corrida local. Jesús Hernández Velázquez, mesero, aseveró: “La pandemia afectó la economía de todos, no sólo de los taxistas. Ellos dicen que la culpa es del gobierno, que les sube la gasolina. Qué su patrón les exige mucho de cuenta y que por culpa de la pandemia no tienen casi ni entradas. Pero oiga, amolados estamos todos, no sólo ellos. Dicen que el Gobierno de Veracruz les autorizó ya subir las tarifas, que te quejes con quien quieras porque ellos pueden subir la tarifa porque el transporte en taxi ya está liberado por el exceso en otorgamiento de placas”.

Adriana Chávez, empleada, reclamó: “Hay un gran problema económico por el que atravesamos todos, miles sin empleo, familias que van al día y ahora nos aumentan el pasaje. ¿Y los taxistas se quejan de que entre Uber? Yo quiero que entre Uber para que se les quite lo abusivos, lo groseros, y de verdad haya competencia. Les dices que con autorización de quién le subieron, y te dicen que vayas a Tránsito y que le pagues la corrida y el tiempo que pierda contigo porque el gobierno ya les dijo que pueden subir sus tarifas... Es decir, que no nos demos cuenta, que según los choferes se pongan de acuerdo para subirnos a fuerza o a fuerza mínimo 5 pesos por pasaje. Y el colmo: cuando le hice parada a un taxista, le pregunté la tarifa. Como no me pareció le dije sólo que le agradecía y que no. Y que me grita ‘mejor súbete al camión, muerta de hambre’”, aseveró molesta la joven.

Los xalapeños reclamaron al Gobierno de Veracruz intervenir y no hacerse de la vista gorda. Adriana agregó que optó por ya no utilizar ese servicio, ya que es frecuente que argumenten que como aumentó la gasolina, también el costo de los viajes.

