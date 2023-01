Además de cobrar el servicio, taxistas de Poza Rica piden ´coperacha´ a pasajeros

Aunque reconocen que no hay autorización para incrementar tarifas, algunos taxistas de Poza Rica afirmaron que el pago de dos pesos que solicitan a usuarios es voluntario y no obligatorio.

Un grupo de taxistas que operan varias rutas indicaron que pagar 12 pesos en el servicio de colectivo no es obligatorio, y solamente los usuarios que gusten pueden pagar los dos pesos más como "apoyo al conductor".

Argumentaron que el precio del combustibles y refacciones hacen que ya no sea redituable esta profesión, que señalaron desde hace 12 años no se aprueba un incremento.

No es 'a fuerzas'

Afirmaron que no están condicionando el servicio, y esperan que los usuarios "acepten" dar los dos pesos más pero si no es así no negarán el transporte.

Cabe destacar que la delegación de Transporte Público mantiene el exhorto a la ciudadanía a reportar a los taxistas que estén alterando tarifas, pues todo aumento está fuera de la ley y debería ser sancionado.

Este día, transportistas sostuvieron una reunión con autoridades locales para dialogar sobre la operatividad de un nuevo sitio en las inmediaciones de la plaza cívica 18 de Marzo.