Taxistas de Orizaba siguen siendo víctimas de la inseguridad

Secuestros en la región de Orizaba, especialmente en el municipio de Río Blanco, y ejecuciones de taxistas en Córdoba siguen siendo la tónica este año, sin que se vea algún avance en el tema del combate a la inseguridad, señaló Jairo Guarneros Sosa, de la Coalición de Taxistas de la Zona Centro.

Indicó que quien tienen que brindar la seguridad en el estado no lo han hecho y en los escasos días que lleva el año se han visto varios asesinatos en la región de Córdoba, mientras que prevalece el secuestro.

"El punto neurálgico de todo esto, o sea, donde se está repitiendo de manera constante es Río Blanco, que tiene supuestamente una policía que vino a relevar a la que tenían, que según era corrupta, y ha salido exactamente igual o peor", apuntó.

A la fecha, destacó, no sólo no se ha visto un descenso en cuanto a las privaciones de libertad, sino que prácticamente "en la nariz de los policías se están llevando a la gente".

Comentó que anteriormente ese delito se veía más en otros municipios de la región, pero hoy está centrado en Río Blanco.

Mencionó que se han visto algunos operativos, pero afirmó que son operativos en donde se están usurpando funciones; "ya que ven si llevan licencia o no, y si la llevan si está vigente o no, que no es de su competencia, que es la de dar seguridad tanto al usuario como al conductor de la unidad".

Señaló que la mayoría de los operativos se centran en Mariano Escobedo y no resguardan otros lugares, por lo que sería oportuno que hubiera presencia en la zona de Río Blanco y en especial en la colonia Vicente Guerrero.