Aunque persisten las problemáticas para algunos concesionarios de taxi a quienes les están cobrando hasta 35 mil pesos por el emplacamiento , no ha habido forma de solucionarlas por la negativa de las autoridades estatales a escuchar al sector.

Jairo Guarneros Sosa, representante del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO) señaló que lamentablemente no se ha tenido la disposición de las autoridades para atender un problema que el mismo gobierno causó, aunque haya sido el anterior.

Noticia Relacionada En zona centro, solo 12 ediles electos acuden a capacitación de Agenda 2030

"Hay un compañero a quien le están señalando que tiene que pagar alrededor de 35 mil pesos por emplacamiento cuando él pago 250 medidas de unidad por los derechos de su concesión, lo cual es un absurdo", expuso.

Guarneros Sosa mencionó que esa situación fue generada por la Dirección de Transporte que en su momento, cuando le solicitaron el emplacamiento les dieron un permiso, pero eso fue en el 2016.

El líder de taxistas indicó que ha sido muy complicado que el gobierno entienda que es su responsabilidad y no de los trabajadores del volante, ni tampoco se les está diciendo a las autoridades que no van a pagar, sino que debe ser lo justo y no una cantidad tan grande.

Sin embargo, señaló, no hay respuesta del gobierno estatal, a pesar que al principio se tuvieron tres reuniones con el mandatario, pero luego se terminó la apertura.

Guarneros Sosa agregó que por lo que respecta a los trámites que acuden a hacer a las oficinas de Hacienda del Estado en Orizaba, hay mucha atención por parte de la jefa de oficina para resolver los problemas que se tienen y eso ha permitido agilizar el servicio.