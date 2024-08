Taxistas se preparan para el regreso a clases en Misantla

Taxistas prevén un repunte en la economía local por el regreso a clases





Con el inicio del nuevo ciclo escolar, los transportistas de Misantla se preparan con gran entusiasmo para el esperado regreso a clases, en entrevista con Sergio Antonio Foglia Méndez, líder del gremio de taxistas en la región, compartió su visión sobre cómo este evento representa una oportunidad crucial para la economía local y para el sector del transporte.

Foglia Méndez, quien ha sido una figura clave en la organización y coordinación de los sitios de taxis en Misantla, no ocultó su emoción al hablar del impacto positivo que tiene el regreso a clases en la comunidad, "nosotros ya estamos preparados, esperando este regreso, durante la temporada de descanso, nuestro trabajo merma considerablemente, y aunque la reciente Feria Patronal de Misantla nos brindó algo de trabajo, realmente no fue tan satisfactorio como esperábamos, el clima no ayudó mucho y aunque hubo actividad, no alcanzamos el porcentaje de ganancia que hubiéramos querido," comentó.

El regreso a clases, según Foglia Méndez, es un punto de inflexión para los transportistas de Misantla, "con el regreso de los alumnos a las aulas, esperamos un aumento significativo en la demanda de transporte, esto no solo nos beneficia a nosotros como taxistas, sino también a toda la economía local, cada día, una persona puede utilizar el colectivo varias veces, lo que representa una ganancia considerable para nosotros," explicó.

Foglia también subrayó la importancia de mantener un servicio de calidad durante esta temporada de alta demanda, "estamos listos para ofrecer el mejor servicio posible, nos aseguramos de que nuestras unidades estén en óptimas condiciones para garantizar la seguridad y comodidad de nuestros usuarios, además, reitero nuestro compromiso de no exceder en las tarifas y de respetar a nuestros clientes," enfatizó.

A pesar de los retos que enfrenta el gremio, Foglia Méndez es consciente de que la reputación de los taxistas se ve afectada por las acciones de unos pocos, "desafortunadamente, algunos compañeros han dado un mal servicio, lo que afecta la percepción del gremio en general, sin embargo, estamos trabajando arduamente para cambiar esa imagen, en nuestras reuniones, hacemos hincapié en la importancia de ofrecer un servicio honesto y respetuoso," aseguró.

Foglia aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía: "Queremos que los usuarios confíen en nosotros, si en algún momento experimentan un mal servicio, les pedimos que nos lo hagan saber para tomar las medidas necesarias. Estamos aquí para servirles de la mejor manera posible."

El regreso a clases promete ser un periodo de gran actividad para los taxistas de Misantla, quienes se han preparado no solo para cumplir con la demanda, sino también para ofrecer un servicio que recupere y refuerce la confianza de la comunidad en su trabajo diario.