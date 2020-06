Taxistas cosoleacanecos siguen esperando el apoyo del gobierno

Sólo el 5 % de los más de 1 mil 600 choferes del transporte de taxi de este municipio, han recibido apoyo económico por el gobierno, derivado de la situación económica que provoca el coronavirus, dijo Moisés Cruz Hernández, líder de este gremio denominado libre.

Afirmó, el argumento de quienes hicieron los censos fue que la mayoría no estaba censada; pero eso, no es culpa de los conductores, si no quienes hicieron el padrón de trabajadores del volante.

El gobierno también prometió apoyar a los concesionarios, sin embargo, tampoco han recibido nada, por lo que en estos momentos en gremio de taxi pasa por una situación paupérrima, totalmente mal.

Cruz Hernández explicó, desde febrero de este año el gremio taxista de Cosoleacaque han tenido problema con la falta de demanda de servicio; primero, la situación de la cuenta de inicio de cada año, segundo, porque la gente empezó a emigrar a otros estados del país, y tercero, pues, se vino la pandemia del Covid-19.

Aunado a todo esto, urge la ayuda del gobierno tanto federal como estatal, de tal manera como lo hizo con los taxistas de otros municipios de la región sur del estado, concluyo el líder.