Tarjeta de crédito, 'una pistola en manos inexpertas', aseveran (+Video)

Aunque por un tiempo las tarjetas de crédito estuvieron algo restringidas, actualmente los bancos las están otorgando nuevamente sin ton ni son, lo que ha provocado que la cartera vencida crezca, indicó el delegado regional de la Coordinadora de Usuarios y Deudores, Manuel Othón Ramírez López.

"La tarjeta de crédito es como una pistola en manos inexpertas, un verdadero peligro", señaló.

Ramírez López explicó que el problema es que las personas la llegan a utilizar para adquirir productos de la canasta básica cuando el dinero ya no les alcanza, pero después no pueden pagar el monto de lo gastado y comienzan a dar el mínimo hasta que ya no puede cubrir ese compromiso y el monto se le hace interminable,

Sin embargo, mencionó, se pueden hacer negociaciones en donde se les hacen quitas muy buenas y por ejemplo él ha conseguido algunas hasta del 90 por ciento para poder reestructurar y pagar.

Comentó que su consejo para las personas que se encuentran en esa situación es que ahorren, porque si dejan de pagar vuelven a comérselos los intereses, entonces es mejor que guarden ese dinero, acudan a verlo y ya se hace una reestructuración y pagan el crédito.

"Si estaban pagando 500 pesos al mes que mejor los ahorren y a los cinco meses ya tienen una cantidad que pueden ofrecer para cerrar el crédito", apuntó.

En cuanto a la situación que prevalece actualmente con los créditos vencidos de Infonavit, ISSSTE e IMSS, apuntó que el gobierno federal actualmente tiene las puertas abiertas, por lo que las personas que están en esa situación pueden acercarse para arreglar su situación y seguramente encontrarán alguna opción para su problemática.