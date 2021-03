Talleres y Aceros reporta pérdidas millonarias tras paro de planta en Orizaba

El director de la empresa Talleres y Aceros, Edgar Chahin Trueba, informó que la paralización de la planta productiva por espacio de 10 días dejó pérdidas millonarias; mientras que por fortuna no se registró una crisis por la detención de la producción de oxígeno medicinal aunque sí afectó a toda una cadena productiva.

"Se dejó de producir el cien por ciento durante del tercio de un mes, miles de toneladas (...) El problema más serio más urgente que vemos inmediatamente es el oxígeno porque en la planta se produce oxígeno medicinal, no llegó a ser crisis eso gracias a Dios", dijo.

El directivo aseguró que desde este pasado lunes se restablecieron las actividades de la planta, una vez que se normalizo el abastecimiento de gas natural, resultando afectados principalmente: proveedores, clientes y a la organización en sí, además de transportistas y clientes quienes se quedaron sin producto.

Chaín Trueba afirmó que existe el temor de que esto pueda volver a suceder, debido a que en este país la política energética no les parece la correcta.

"La política energética no es la más apropiada, el gas que le estamos comprando Estados Unidos lo tenemos en México pero Pemex no ha hecho suficiente exploración y explotación, no ha hecho lo suficiente y no tiene suficiente producción y se suspendieron muchos de los contratos ya firmados y no se permitió que arrancarán otros ya asignados, el problema no es que no haya gas, el problema es que no tenemos la disponibilidad del en México".

Aseguró que la escasez de gas natural se pudo haber evitado si se hubiese hecho la suficiente exploración y explotación; por desgracia Pemex no tiene recursos para hacerlo y quedó demostrado por las pérdidas de más de 500 mil millones de pesos.

"Si está perdiendo dinero Pemex y es una empresa sumamente endeudada casi 2 billones de pesos o quizá un poco más de los dos billones de pesos de dónde van a salir los recursos para hacer más exploración y explotación si hoy lo poco que ahí se está invirtiendo en el único ramo que no le produce dinero a Pemex".

Por lo que al no haber una eficiencia económica en el uso de los recursos si en las empresas de los estados que son Comisión Federal y Pemex relacionados con la energía están perdiendo dinero ambas y salen políticas como la del gas que no hay suficiente explotación y exploración, también del petróleo porque no se explota es muy pesado es que se tienen los problemas del gas y con el combustóleo porque tienen mucho componente de azufre y no se pueden comercializar al mercado internacional a pesar de que el país cuenta con este producto.