Talleres y Aceros no dará utilidades este año, deploran

El secretario general regional de la CROM, Alfredo Hernández Ávila, confirmó que la empresa Talleres y Aceros (TyASA) no dará utilidades este año, lo que ha motivado una serie de descalificaciones contra la empresa.





"Sin embargo, no sé ve por qué no se han generado estas utilidades, pues en las pasadas administraciones, a pesar de los problemas que había, de la corrupción, de la delincuencia y algunos conflictos de intereses se tenía un crecimiento del 2 por ciento anual y un dinamismo constante, pero hoy en vez de un crecimiento hay un decrecimiento", expuso.





Hernández Ávila recordó que en su campaña el presidente de la República comprometió que en el primer año de su gobierno habría un crecimiento del 4 por ciento anual, pero en el 2019 no solo no hubo crecimiento, sino poco más de un uno por ciento de decrecimiento.





Agregó que al no crecer la empresa, ya que no tuvo utilidades ni para la misma compañía, no hay nada que repartir al personal.





Recordó que ni siquiera hay recursos como para pensar en un bono o apoyo porque los compromisos fiscales no se detienen y se ve el panorama difícil para una estabilidad financiera.





Consideró que la gente debe tener claridad del por qué les está yendo mal, que no es solo la situación de esa empresa, pues en todo el país no hay buenas expectativas.





"Sin temor a equivocarme creo que aventurar que en el 2021 tampoco habrá utilidades en muchas empresas y en este caso es lamentable porque la empresa venía creciendo año con año", expuso.





Hernández Ávila indicó que TyASA siempre ha buscado generar las mejores condiciones para sus trabajadores pero en este año no es posible e incluso en los dos próximos meses se le descontará al personal sindicalizado el 15 por ciento de su salario.