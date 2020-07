Suspenderían en Nogales eventos masivos hasta el 2021

El presidente municipal de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, aseguró que en próximos días propondrá al cabildo que todos los eventos masivos, incluido el Laguna Fest 2020, queden cancelados, con el objeto de prevenir la propagación del COVID-19, y sean retomados para el próximo año cuando ya exista una movilidad normal.

"En lo particular los eventos masivos de Nogales deben realizarse hasta el 2021 porque no podemos hacer aglomeraciones, sabemos que quien venga no va a acatar las disposiciones; no quiero estar peleando con la gente en la Laguna que no lleven cubrebocas y que se están metiendo a nadar con todo y ropa y zapatos, ya no somos unos niños".

Puntualizó que la disciplina empieza desde casa y el ayuntamiento no va a estar peleándose con la gente, por lo que prefiere que todos los eventos se pasen hasta el 2021.

No vamos a estar debatiendo con nadie, para mí los eventos masivos de Nogales pasarán hasta el 2021".

Detalló que la Laguna de Nogales seguirá abierta para rehabilitación física, y todo lo referente a la fisioterapia.

Señaló que el balneario se abrió de lunes a viernes, aunque al momento está cerrado por el decreto, pero lo ideal es que no vaya tanta gente y que acudan en horarios espaciados.

"Nos pegó cuando se abrió hace unos días, ya la gente en sábado y domingo lo agarraba como si fuera Semana Santa, no guardaban la distancia, bebían alcohol y se metían con todo y ropa, esto puede pasar a mayores no tanto en el tema de Nogales, sino que vino mucha gente de fuera".

Recordó que cuando recién abrieron el espacio la gente tomó el sitio como un lugar de día de campo, con distancia entre familiares y no se veía mayor riesgo, pero cuando la gente va mal intencionada ya no es correcto.

Cuestionado ante si se podrían imponer sanciones para quienes estén haciendo mal uso de la Laguna desacatando la ley, el edil aseguró que como autoridad no está de acuerdo en imponer sanciones, por lo que se estudiará en coordinación con el Cabildo.

"Vamos a estudiarlo, a mí no me gusta sancionar a nadie pero cuando alguien se está pasando de listo ya necesitamos meter mano dura; la responsabilidad es de todos, este virus no es nada más de que te dé a ti y falleciera, deja mucha gente contaminada tanto de tu familia como de los vecinos, con la gente que pasa por la calle, es un virus que se tiene que manejar con responsabilidad".

Afirmó que no es responsabilidad del gobierno andar sancionando y cuidando a la ciudadanía; "no hay un gobierno en ninguna parte del mundo que aguante y que ande como capataz atrás de la gente, hay mucha promoción de las medidas preventivas y cada quién es el arquitecto de su propio destino".

En cuanto a los torneos de fútbol que se han efectuado en el campo deportivo San Lorenzo, el cual es propiedad privada, el edil puntualizó que ya se analizó la situación y habrá una denuncia penal por desacato a la autoridad.