Desfile por los 202 años de los Tratados de Córdoba, suspendido por protestas

En el marco de la conmemoración de los 202 años de la firma de los Tratados de Córdoba, una cincuentena de propietarios y representantes de bares y cantinas del municipio realizaron una manifestación en las afueras del Palacio Municipal

Esto para exigir seguridad y justicia por las más de 70 personas, presuntamente, fueron detenidas de manera arbitraria en pasados días.

Debido a que los inconformes bloquearon la explanada donde se ubicaba el templete con las autoridades municipales, estatales y federales, el desfile que circularía por las principales calles y avenidas del municipio fue suspendido.

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Protestan en desfile por los Tratados de Córdoba

En punto de las 10:00 horas, cuando comenzaba el desfile a cargo de la Heroica Escuela Naval, más de 50 propietarios de bares y cantinas se apostaron sobre la Avenida 1, exigiendo a las autoridades frenen los abusos cometidos por oficiales de la Policía Municipal y Estatal.

Recordaron que el pasado lunes, durante varios operativos, se detuvo a más de 70 personas, a quienes presumiblemente golpearon y robaron pertenencias como equipos de telefonía celular, por lo que aseguran no permitirán más atropellos.

"Queremos seguridad, queremos trabajar tranquilos, que la policía estatal deje de estarnos hostigando; en un operativo que realizaron injustamente, que incluso no nos encontraron nada, el ayuntamiento quiso hacer que no pasa nada y eso no es correcto, deben dar la cara".

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Los protestantes aseguraron que los oficiales incluso cortaron cartucho y encañonaron a varias personas.

"Todavía se dan el orgullo de festejar unos Tratados que ahora parecieran que regresamos a la época imperial, donde hacen lo que quieren con los ciudadanos.

"Somos de Córdoba, no tenemos miedo a defendernos; desgraciadamente venimos preocupados por nuestra seguridad, ahora resulta ser que quienes tienen el mando son quienes nos atacan, se están volviendo ahora ellos los delincuentes y no puede ser eso".

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

Debido a que los comerciantes se pusieron en la parte posterior al templete donde se encontraban las autoridades y por donde pasaría el desfile, este se vio interrumpido, por lo que el contingente continuó su camino sobre la Avenida 1.

Hasta el lugar arribó el alcalde Juan Martínez Flores, quien dialogó con los inconformes y recibió una serie de reclamos de no atender al pueblo y dejarlos en el abandono.

"Nuca nos da la cara, ahorita nos dice que sí y al rato se esconden y ya nadie da la cara, exigimos seguridad, que la Policía Estatal salga de Córdoba porque únicamente se dedican a robar y extorsionar.

Fotos: Guillermo Carreón // Imagen del Golfo

"Queremos que alguien se responsabilice por lo el robo de los celulares y pertenencias de valor que sufrieron nuestros compañeros durante los operativos del pasado lunes".

El edil les informó que los atendería una vez que concluyeran las actividades de la Conmemoración de los 202 años de los Tratados de Córdoba.